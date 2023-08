Cristiana Oliveira sobre tragédia com Gerson Brenner em Corpo Dourado: "Muito dolorido"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cristiana Oliveira relembra como tragédia de Gerson Brenner mexeu com o final de Corpo Dourado

O drama vivido pelo ator Gerson Brenner (63), durante a exibição da novela Corpo Dourado, da TV Globo, foi uma situação traumática para muitos colegas de trabalho. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Cristiana Oliveira (59) relembrou como todos agiram em meio ao episódio, que completou 25 anos nesta semana.

"Não foi tanto quanto a morte da Daniella, mas foi um negócio trágico. Foi muito dolorido pra todos nós, a gente não sabia o que fazer, o que fazia para ajudá-lo", contou a artista, que vivia a personagem Selena.

Ainda segundo Cristiana, o caso de ator sensibilizou não apenas os telespectadores, mas toda que estavam nos bastidores da novela. "Acho que o elenco todo se mobilizou para ajudar ele naquele momento, ajudar os familiares e o final da novela mudou", relembrou.

Por conta do destaque que Gerson Brenner havia conquistado na trama, a produção precisou pensar em uma solução rápida para conseguir reverter o impacto da tragédia na trama. Sem a presença dele para gravar novas as cenas finais do personagem, a TV Globo precisou usar gravações alternativas. "Aproveitaram os finais que tinham gravado", relembrou.

"O elenco todo se solidarizou, tentou ajudar no que pode. Fizemos o possível e o impossível, mas infelizmente foi uma situação irreversível", lamentou a atriz.

CASO TRÁGICO DE GERSON BRENNER

Em 1998, Brenner foi vítima de um atentado durante uma viagem que fazia de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ele se preparava para gravar o último capítulo da novela Corpo Dourado, quando foi surpreendido por uma emboscada.

Na época, o ator foi encontrado desacordado ao lado de seu carro com um tiro na cabeça. Também foram encontradas pedras próximas ao veículo, que estava com dois pneus estourados. Acredita-se que os criminosos tentaram assaltar o artista, mas acabaram entrando em luta corporal. No entanto, nada de valor foi levado.

Gerson foi socorrido por um caminhoneiro que passava pelo local. Ele foi levado às pressas para um hospital de Jacareí, onde passou por cirurgias de emergência para a descompressão da caixa craniana e drenagem dos hematomas.

Apesar de ter saído com vida, o ator acabou perdendo massa encefálica e ficou em coma por cerca de 16 dias. Ele apenas conseguiu receber alta do hospital dois meses depois. Atualmente, Gerson tem convivido com duras sequelas. Ele se locomove apenas de cadeira de rodas, sofre com sobrepeso e tem dificuldade de falar.