Cristiana Oliveira reflete sobre sensualidade aos 59 anos: 'Despreocupada'

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Cristiana Oliveira comentou sobre processo de envelhecimento e conquista da maturidade

A atriz Cristiana Oliveira (59), confessou que não tem se preocupado com os comentários a respeito de seu visual. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista, que foi ícone feminino dos anos 90, garante que tem se cuidado para manter o corpão em dia, mas sem obrigações.

"Óbvio que quando me olho no espelho, fisicamente tenho mais ruga flacidez, mas talvez me cuide mais hoje do que com 20 anos, porque a gente acha que nunca vai acontecer nada com o corpo, mas acontece. Corro mais atrás, mas não sinto o número", declarou.

Em maio deste ano, Cristiana acabou chamando atenção dos fãs ao compartilhar um clique de biquíni, exibindo o visual impressionante. Questionada sobre o clima de sensualidade do registro, que acabou rendendo o maior burburinho nas redes sociais, ela argumenta que foi apenas um clique comum e as pessoas criaram polêmica.

"Isso é uma coisa dos outros, posar de biquíni é a mesma coisa que posar de roupa. Eu estava num spa, fiz uma massagem, a luz tava bonita, tirei a foto e publiquei", disse ela.

Em meio às críticas sobre ser uma mulher de 59 anos e estar postando cliques sensuais, ela dispara: "Não vivo o número, estou despreocupada com o número. Vivo minha vida. Não acabou, eu ainda tenho saúde, faço minha atividade física, ando 10, 12 km por dia de bike, tenho as minhas atividades diárias, sou avó, mas não faço bolinho de chuva".

A artista completou dizendo que, por ser uma pessoa famosa, as pessoas acabam fazendo cobranças que ela não se encaixa mais. "Cobram muito da gente, como se a gente tivesse que se congelar e infelizmente não dá, o corpo vai se deteriorando a partir dos 30 anos", disse.

"Eu não nego o envelhecimento, mas aproveito o amadurecimento – hoje sou infinitamente melhor do que eu era há 20, 40 anos atrás, como ser humano, como alma, pessoa. Sou uma pessoa muito melhor. A gente sabe do tempo porque estipularam pra gente, foi criada pelo homem. Mas a gente vai vivendo, é um dia após o outro".