Cristiana Oliveira relembra superação em Corpo Dourado e revela medo: 'Voltou'

Em entrevista à CARAS, atriz Cristiana Oliveira relembrou sucesso da novela Corpo Dourado e processo para superar medo

Com um carreira repleta de sucessos, a atriz Cristiana Oliveira (59) tem novela Corpo Dourado, que está sendo reprisada no Canal Viva, como um dos seus trabalhos mais cativantes. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que a produção a fez enfrentar um medo antigo. "Voltou", disse.

Segundo Cristiana, a trama escrita por Antônio Calmon marcou sua carreira tanto quanto Pantanal. Ela revelou que, na época, estava super feliz não apenas com a personagem que havia recebido, mas também por tudo o que estava acontecendo em sua vida.

"Lembro até hoje, eu lá no projac, sentada na carroça, esperando para gravar mais uma cena e eu fiquei com meu pensamento meio no devaneio e falei: 'cara, eu to tão feliz fazendo essa novela, é uma novela que ta me fazendo tao bem'. Lembro nitidamente desse pensamento, onde eu tava, tudo. Era um personagem muito gostoso de fazer", disse.

Mas em meio ao sentimento de felicidade e gratidão, Cris precisou enfrentar um medo muito forte em sua vida: o cavalo. Por interpretar uma peoa, ela entrou de cabeça no universo rural e, inclusive, aprendeu andar a cavalo: "Conheci muitas mulheres que montavam participavam de rodeio e tudo fui aprendendo conforme fui vivendo as cenas".

" Outra coisa que aconteceu com a Selena e que me surpreendeu, foi que eu sempre tive medo de andar a cavalo – morro de medo até hoje – e com a Selena, perdi esse medo ", relembrou.

A atriz disse que às vezes se pega assistindo os primeiros capítulos da trama e fica chocada com seu desempenho em cima do animal, principalmente porque a fobia acabou retornando. "Eu simplesmente voava com o cavalo. Assisto e penso: 'como conseguia?'. Entrei tanto na história, que perdi o medo enquanto interpretei a Selena. Depois o medo voltou", contou.

Cristiana Oliveira pensativa nos bastidores da novela Corpo Dourado (Foto: Arquivo Pessoal)

Recentemente Cristiana também esteve na reprise da novela O Clone, da TV Globo, a qual interpretou a vilã Alicinha. A artista disse que, por conta do sucesso internacional da trama de Glória Perez, ela tem fãs espalhados por lugares inimagináveis para algumas pessoas.

"To vendo novelas sendo repetidas, O Clone, por exemplo, as pessoas amam, tenho fã clube na Rússia e Ucrânia. Eles estão em guerra, mas os dois países passavam O Clone direto, então, todos nós da novela temos fãs nos dois lugares. Nos EUA eu também já fui reconhecida como Alicinha. Hoje em dia os jovens estão procurando bastante", declarou.