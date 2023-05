Cristiana Oliveira surge com a filha caçula e semelhança espanta: “Sua cópia”

Clone? Cristiana Oliveira choca ao publicar registro inédito para celebrar o aniversário da filha mais nova, Antônia Hellena

A atriz Cristiana Oliveira (59) celebra hoje os 24 anos de sua filha caçula, Antônia Hellena, fruto do relacionamento com o empresário Marcus Sampaio. A artista selecionou diversos cliques para comemorar a data especial nas redes sociais, mas a aparência da herdeira roubou a cena por conta de sua semelhança com a mãe.

Cris abriu o álbum de fotos em família na publicação. Para a capa, ela elegeu uma selfie inédita de Antônia, além de incluir diversos registros em que aparece ao lado da filha, quando ela ainda era criança: “24 anos da minha caçula. Filha, nem sei o que dizer de você, tenho tanto orgulho do que você tem se tornado”, a mãe coruja iniciou a legenda.

A artista rasgou elogios para a filha e se derreteu: “Te amo tanto, mas tanto, que até dói. Sabe que sempre estarei aqui com você e pra você. Odeia quando falo isso ( meu bebê e minha princesinha), mas não adianta. Pra mim sempre será. Feliz aniversário meu amor! Saúde, amor, paz, prosperidade!”, Cristiana desejou.

Nos comentários, fãs e amigos de Cristiana também desejaram um feliz aniversário para Antônia e alguns fizeram questão de evidenciar a semelhança entre mãe e filha: “A menina é sua cópia”, disparou um admirador. “A cara da mãe”, disse outro. “Parabéns pra sua filha linda!”, elogiou mais um. “Lindíssima! Parece com a mãe”, exaltou outro.

