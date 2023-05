Cristiana Oliveira ostenta beleza natural ao posar de biquíni

Aos 59 anos, atriz Cristiana Oliveira dá show de beleza ao exibir corpão sarado em registro inédito de biquíni

A atriz Cristiana Oliveira (59) roubou a cena com um publicação em seu Instagram nesta segunda-feira, 8. A intérprete de ‘Juma’ na novela da Globo ‘Pantanal’ exibiu o corpão sarado ao posar de biquíni enquanto curtia sua manhã em um SPA. Os seguidores da musa ficaram encantados com os registros ousados.

No stories, Cris mostrou detalhes da manhã especial: “Vou fazer uma massagem relaxante, olha o visual, tô em Copacabana, é lindo isso aqui gente”, ela se derreteu pela beleza do ambiente. Para finalizar a sequência, a artista tirou uma selfie em que aparece sorrindo sem maquiagem e esbanjando beleza toda sua natural.

No feed, Cristiana também fez uma publicação: “Dia de relaxar e ficar plena”, ela legendou o registro em que aparece sentada em uma maca de massagem ao ar livre no Rio de Janeiro. A atriz apostou em um biquíni azul claro fininho para aproveitar a ocasião, deixando o abdômen sequinho e as pernas torneadas totalmente à mostra no clique.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Os admiradores da musa dos anos 90 foram à loucura com as fotos e deixaram uma chuva de elogios nos comentários da publicação: “Tá linda demais! Não muda nunca!”, exaltou um seguidor. “Embelezando o cenário, né?”, elogiou mais um. “Sempre monumental”, um terceiro comentou. “Tá maravilhosa, mulher”, outro admirador se derreteu.

Rafael Cardoso e Cristiana Oliveira reúnem VIPS no Rio de Janeiro

Os atores Rafael Cardoso e Cristiana Oliveira se reuniram a diversas estrelas globais no LSH Hotel, um dos points queridinhos no Rio de Janeiro, que recebeu um time de personalidades para se despedirem do ano de 2022 e celebrarem em grande estilo a chegada de um novo ano. Personalidades como Renato Rabello (52), Daniele Hypólito (38) e Déo Garcez (55) também participaram do evento.