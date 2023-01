Rafael Cardoso e Cristiana Oliveira reúnem vips no Rio

Queridinho das estrelas, o LSH Hotel promove festa e dá boas-vindas a 2023 em grande estilo

Felicidade e boas energias tomaram conta do cinco estrelas LSH Hotel, um dos points queridinhos no Rio de Janeiro, que recebeu um time de personalidades para se despedirem do ano de 2022 e celebrarem em grande estilo a chegada de 2023. Com organização comandada pela gestora comercial Mariana Gramático e pelo jornalista e assessor de imprensa Liberado Júnior, a megafesta aconteceu no salão Sunset, totalmente decorado com a temática Zodíaco. “Não crio expectativas na vida. Vivo o momento presente. Apenas cuidando da minha saúde para ter tempo de cuidar e realizar os meus projetos, que são muitos para 2023”, falou a atriz Cristiana Oliveira (59), que integrou o time de estrelas da festa da Virada ao lado dos atores Renato Rabello (52) e Déo Garcez (55), além da atleta Daniele Hypólito (38).

Quem também participou da festa foi o ator Rafael Cardoso (37). Ao lado da chef Valquíria Barroco, ele expôs seu talento na cozinha e assinou a deliciosa Paella Valenciana, um dos destaques no menu. “Sigo o conceito de cozinha afetiva e meu principal ingrediente é o amor. Poderia ser qualquer outro prato. Feito com amor, é o que importa”, disse ele.

Preparando-se para voltar à TV na pele de um vilão na trama Amor Perfeito, próxima aposta das 6 da Globo, Rafael garante estar mais do que disposto a encarar tudo o que o novo ano lhe reserva. “Estou pronto para todos os novos desafios, não tenho preconceitos em relação a absolutamente nada. Quero estar cada vez mais grudado com os meus filhos e cuidar das minhas empresas”, afirmou.

Para quem ainda quis prever o futuro, a taróloga Carolícia trouxe revelações. De forma emblemática, a contagem regressiva representou a todos uma mensagem de otimismo e esperança. “Meu grande desejo é continuar trabalhando muito, além de ver mais oportunidade de trabalho para todos e que nosso País decole com políticas sociais, igualitárias e inclusivas com o nosso novo governo. A esperança é grande”, avaliou Déo Garcez, cheio de otimismo.

Rafael Cardoso ao lado de Roberto Rotter e Paula Guimarães, CEOs do LSH.

Marcelo e Rosane Traitel

Mariana Gramático e Liberado Júnior

Time vip brinda a virada no LSH Hotel, no Rio

FOTOS: MAX SPACOSKI; PRODUÇÃO: LIBERADO JÚNIOR