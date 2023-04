Aninha de Amor Perfeito, atriz mirim da Globo teve sonho de TV precoce

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Melleu comemorou estreia na televisão com a novela Amor Perfeito

Com apenas quatro anos, Valentina Melleu já estudava teatro e sabia que queria ser atriz. Hoje, aos 10, ela integra o elenco mirim da novela Amor Perfeito, da Globo, e da vida à amorosa e aventureira Aninha. "Estudei e me dediquei durante muitos anos para esse momento."

Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz de Amor Perfeito afirma que o desejo de atuar surgiu enquanto assistia às novelas infantis na televisão . A partir daí, começou a falar para a mãe sobre o desejo de estar nas telinhas atuando e então, ela decidiu a matricular para ter aulas de teatro.

"Minha mãe sempre correu atrás do meu sonho junto comigo, ela que está sempre ao meu lado", acrescenta. Valentina começou a carreira nos palcos do teatro e fez sua estreia na televisão na trama das 18h, após ser aprovada no teste de elenco.

Ela diz que, apesar de sentir bastante diferenças entre o teatro e a televisão, está aproveitando a oportunidade para criar uma troca com grandes atores brasileiros, como Camila Queiroz (29), Mariana Ximenes (42) e Carmo Dalla Vecchia (51), além de grandes nomes do elenco.

Atualmente, a atriz conta com mais de 80 mil seguidores em suas redes sociais, que são administradas por sua mãe, Mariana Melleu. Valentina ainda ressalta a importância das plataformas para se comunicar de forma mais rápida com o público e os fãs, e com "tudo o que está acontecendo".

Fora das telinhas, a jovem artista ainda afirma que construiu uma grande amizade com Levi Asaf, ator mirim que interpreta Marcelino, protagonista do núcleo infantil da trama. Na história, ele é separado de sua mãe de Marê (Camila Queiroz) pouco após seu nascimento e cresce em um convento de Freis.

"Temos uma linda relação de amizade, ficamos muito amigos desde o primeiro dia. O Levi é um menino muito doce, puro e carinhoso comigo", conta ela, que ainda revela que os fãs de Amor Perfeito podem esperar por uma cena especial entre os dois.

