Amor Perfeito: resumo da novela de 24 a 29 de abril

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê demite Gaspar, que finge indignação

Capítulo 31 - Segunda-feira, 24 de abril

Érico se afasta antes de ser visto por Gilda e Gaspar. Turíbio persegue Elza e Odilon. Gaspar cobra sua recompensa de Gilda. Ione espalha a fofoca sobre Elza e Odilon pela cidade. Érico finge surpresa ao ver Gaspar chegando ao Grande Hotel. Marê, Marcelino, Orlando, Manoel e os padres se divertem durante o piquenique. Verônica conta para Júlio que ajudou Elza e Odilon a fugir. Gilda fica tensa quando percebe que Érico a viu com Gaspar. Júlio pede Sônia em namoro, e Justino fica arrasado. Gilda mostra um suposto testamento de Leonel para Marê e a diretoria do Grande Hotel.

Capítulo 32 - Terça-feira, 25 de abril

Marê e Érico confrontam Gilda. Gilda inventa uma história para justificar a feitura do testamento de Leonel. Marê conversa com Érico e Júlio sobre a veracidade do testamento. Marê descobre que o cofre da mansão está vazio. Orlando discute com Gilda. Justino se preocupa com o sumiço de Mindim. Marê descobre que Gaspar enganou Neiva para invadir a mansão com Gilda. As crianças encontram Mindim machucado e o levam até Orlando. Érico se compromete a chamar um perito para avaliar o suposto testamento de Leonel. Orlando apoia Marê. Gilda invade o quarto de Érico, e encontra a carta e o postal de Romeu.

Capítulo 33 - Quarta-feira, 26 de abril

Gilda e Gaspar confabulam contra Érico. Justino se alegra com a volta de Mindim. Gilda e Gaspar ameaçam Érico, que passa mal e é levado para o hospital. Marê acompanha Érico na ambulância, e se surpreende quando o advogado fala o nome de Gilda. Anselmo não gosta de ver a preocupação de Verônica com Érico. Justino é hostil com Sônia. Marê questiona Gilda sobre o mal-estar de Érico. Verônica percebe o incômodo de Orlando ao ver Marê e Júlio conversando. Gilda invade o hospital e ameaça Érico.

Capítulo 34 - Quinta-feira, 27 de abril

Gilda exige que Érico confirme a avaliação do perito. Orlando tenta consolar Marê. O médico afirma para Frei João que provará a inocência de seu pai. Érico não conta para Marê sobre a ameaça de Gilda. Sônia se martiriza com os comentários hostis de Justino. Marê demite Gaspar, que finge indignação. Marê e Júlio levam o falso perito, Jackson, ao encontro de Érico. Albuquerque tenta convencer Turíbio a desistir de denunciar Elza. Ademar vai atrás de Sônia no cemitério. Érico escreve o laudo para Jackson. Gilda obriga Érico a legalizar o falso testamento de Leonel.

Capítulo 35 - Sexta-feira, 28 de abril

Marê não se conforma com a legitimação do testamento de seu pai. Sônia discute com Ademar. Marcelino tenta escrever uma poesia para Aninha. Júlio apoia Marê, e Orlando tenta disfarçar o ciúme. Gaspar ameaça Gilda. Érico chora ao conversar com Verônica. Marcelino sonha com Aninha. Júlio fala com Mirtes no cartório de Belo Horizonte, e alerta Marê, que se desespera. Os padres decidem acolher Marê na Irmandade, e Marcelino fica radiante. Gilda expulsa a ex-enteada da mansão, e padre Donato a leva para a Irmandade. Marcelino recepciona Marê, que fica emocionada. Gilda nomeia Gaspar vice-presidente do Grande Hotel e anuncia o noivado dos dois.

Capítulo 36 - Sábado, 29 de abril

Gilda e Gaspar recebem os cumprimentos dos presentes na cerimônia. Marê e Marcelino brincam juntos. Orlando é vítima de racismo no hospital. Gilda não aceita a demissão de Érico. Érico termina seu romance com Romeu. Ivan se insinua para Tânia, que o repele. No seminário, um padre flagra Luís com um livro proibido e o leva até o reitor. Marcelino faz um pedido inusitado para Marê. Marê e Orlando compartilham dos sentimentos por Marcelino. Marê encontra uma foto antiga de sua mãe, usando o colar que Gilda roubou, e mostra para Frei Severo. Luís chega para o noivado de Gaspar e Cândida se surpreende. Marê vê Gilda com o colar de sua mãe.