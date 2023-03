Em Amor Perfeito: Zezé Polessa se afasta do humor para viver mãe controladora: 'Tesão louco'

Em entrevista à CARAS Brasil, Zezé Polessa compartilhou que vai viver mãe controladora em Amor Perfeito

Zezé Polessa (69), uma das estrelas de Amor Perfeito, vive Cândida na nova novela das seis. A personagem é uma mulher que divide a carreira de primeira-dama com a função de mãe controladora. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou sobre o papel e explicou que quer se afastar do humor em Amor Perfeito, além de revelar uma paixão inusitada na novela.

"Tenho uma tara por primeira-dama, sou louca. Eu estudo, já li várias vidas e histórias de primeiras-damas. Fiquei encantada com Janja. A gente está vivendo um momento único e especialíssimo. A primeira cena que eu li foi uma recepção que a gente faz ao Juscelino Kubitschek e à dona Sarah. Daí eu fui estudar a vida dela. Ela já era uma primeira-dama fora da curva", revelou Zezé Polessa, que garantiu já ser apaixonada pelas figuras políticas muito antes de interpretar a primeira-dama em Amor Perfeito.

Zezé Polessa também compartilhou que a novela vai trazer uma nova perspectiva para as mulheres na época da trama, que se passa entre as décadas de 1930 e 1940. "Elas vão ganhando outro espaço na novela. Mesmo que isso não seja comum à época, tantas mulheres fazerem isso em uma pequena cidade, é uma liberdade da ficção que eu acho muito bonita e muito positiva também", garantiu a atriz de Amor Perfeito.

Interpretando uma mãe controladora, Zezé Polessa soltou algumas pistas da relação da sua personagem com um de seus filhos em Amor Perfeito: "É o terceiro filho dela, ela já não é tão jovem. E o menino nasce bem problemático, ela acha que ele vai morrer. Aí ela faz uma promessa para ele se salvar e quer oferecê-lo para a igreja. Mas o menino não tem a menor vocação. Tem um tesão louco, é apaixonado por uma linda. E ela faz coisas inacreditáveis".

Zézé Polessa comentou que Cândida vai dificultar a vida do menino:"Ela é bem dominadora, mas por causa dessa promessa. Ela não é biata, não é super religiosa. Mas ela faz essa promessa que o pobre do menino tem que cumprir".