Amor Perfeito: Globo escala ator mirim para encarnar personagem inspirado em filme cristão

TV Globo apostará no ator mirim Levi Asaf para estrelar a novela Amor Perfeito, trama inspirada em uma história cristã

A novela Amor Perfeito só estreia em Março deste ano, mas já está com a produção super acelerada. A trama terá em seu elenco o ator mirim Levi Asaf (9), que será um dos destaques da trama de Duca Rachid e Julio Fischer. O garotinho irá interpretar Marcelinho, personagem inspirado em um filme cristão.

Segundo a sinopse do folhetim, que se passa nos anos 1930 e 1940, Marcelinho será um menino que vive sob acolhimento de um grupo de clérigos e busca realizar um sonho antigo: conhecer a mãe. A trama terá como inspiração a obra Marcelino Pão e Vinho, de José María Sánchez Silva.

Mas quem é Levi Asaf? Nascido na Bahia, o ator conquistou fama internacional no último ano após estrelar o espetáculo original O Pequeno Príncipe, o Musical. O trabalho do artista chamou atenção do público e da crítica, por ele ser o primeiro jovem negro a interpretar o protagonista do clássico de Antoine de Saint-Exupéry.

Levi iniciou sua carreira artística como modelo e, aos 5 anos, passou a trabalhar como ator. Visto como um prodígio, o menino já trabalhou em produções como Esposa de Aluguel, da Netflix, e As Aventuras de José e Durval, do Globoplay.

Amor Perfeito tem estreia marcada para o dia 8 de Março e substituirá Mar do Sertão no horário das 18h. A trama marca o retorno de Camila Queiroz para a TV Globo, depois da atriz ter seu contrato encerrado em novembro de 2021.

CONFUSÃO COM CAMILA QUEIROZ

Para quem não lembra, o fim do contrato de Camila com a TV Globo foi anunciado de maneira polêmica com a emissora carioca em meio a finalização da segunda temporada de Verdades Secretas. Protagonista da primeira novela do Globoplay, ela teve sua saída contestada pelo público.

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", escreveu a emissora.