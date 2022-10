Camila Queiroz teria sido deixada de lado em estreia da Globo

Atriz Camila Queiroz não fez parte das ações de lançamento de Verdades Secretas 2 após sair da emissora

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 17h34 - Atualizado às 18h06

A atriz Camila Queiroz (29), que saiu recentemente da Globo, foi deixada de lado pela emissora nas divulgações de lançamento da versão de televisão de Verdades Secretas 2, série em que ela é uma das protagonistas. Ela deixou a produção de Walcyr Carrasco antes das gravações acabarem e não esteve presente nas ações da Globo, como entrevistas em programas ou na internet.

Além disso, não existem planos de a Globo colocar Camila para comentar sobre Angel, sua personagem, de acordo com o site Notícias da TV. Já Agatha Moreira gravou um vídeo para participar do Encontro com Patrícia Poeta, convidando os espectadores para assistir a obra. Julia Byrro também teve destaque em uma entrevista do Gshow.

Deixada de escanteio, Camila comemorou a estreia de Verdades Secretas 2 de forma limitada e sozinha em suas redes sociais. No Instagram, a atriz casada com Klebber Toledo publicou um curto trailer e legendou: “Estão preparados?”.

Mesmo sem participar das ações, Camila Queiroz aparece nos intervalos comerciais das imagens da novela. O rosto da protagonista continua sendo o destaque principal das chamadas que fazem parte da programação da emissora.

A atriz que vive Angel na série se desentendeu com a Globo nos bastidores, onde o empresário dela tentou confirmar a presença de Camila em uma possível terceira temporada da trama. Mas a situação causou um mal-estar, fazendo com que seu contrato não fosse estendido para as cenas finais.

