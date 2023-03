Protagonista de Amor Perfeito diz estar preparado para críticas: "Somos falhos"

Em entrevista à CARAS, o ator Diogo Almeida, protagonista da novela Amor Perfeito, disse que vai ponderar com cuidado os comentários críticos do público

O ator Diogo Almeida, protagonista da novela Amor Perfeito, nova trama das 18h da TV Globo, garante que está preparado para enfrentar as críticas envolvendo seu trabalho. O artista disse que vai ponderar e analisar com cuidado os comentários do público.

Em entrevista à CARAS Brasil, Diogo Almeida disse estar seguro quanto ao seu desempenho na telinha da Globo, mas, por ser seu primeiro protagonista, acredita que poderá errar em algum momento.

"Eu sigo com a minha terapia em dia e procuro não abrir canal para as pessoas que vêm para poluir, para destruir. A gente está construindo um caminho tão bonito e essas pessoas que vêm para destruir? Eu acho que não merecem ter espaço", disse.

"É claro que sempre teremos as críticas e algumas podem ser positivas para a gente. Então é observar e pegar essa crítica e pensar: ‘faz sentido?’. Se faz sentido, vamos trabalhar com isso. É a primeira vez que estou nesse lugar de protagonista, estou dando o melhor que posso, mas sei que somos falhos e a gente vai falhar em algum momento", argumentou.

Apesar de pouco conhecido do grande público brasileiro, Diogo já participou de algumas novelas conhecidas como Duas Caras (2008), da TV Globo, e Promessas de Amor (2009), na Record. Ele também esteve na série Brasil Imperial (2020), do Prime Video.

Segundo o ator, ele está vivendo um momento especial em sua carreira e por isso tem se dedicado de uma maneira diferente. "Não consigo levar [o papel] como se fosse qualquer outro, porque existe essa representatividade. É tão importante" , declarou.

"É uma responsabilidade, mas eu também não posso me apegar somente a isso, senão vai ficar muito pesado. É dar o melhor de si, com muito cuidado e respeito ao espaço de cada um. É um momento importante", disse.

UM NOVO OLHAR PARA PERSONAGENS PRETOS

Em recente conversa com a CARAS, Diogo já havia comentado sobre a expectativa para a estreia da novela e o quanto achava importante a narrativa envolvendo seu personagem, que é um médico negro nos anos 40.

"E é muito importante que a gente saia desse lugar de homem ou mulher preta como protagonistas ou como um elenco de destaque onde eles são escravizados. Já falamos muito sobre isso, queremos ver homens e mulheres sendo médicos, médicas, engenheiros, donos de empresa, que é isso que tem acontecido fora da teledramaturgia. A gente tem conquistado espaços! Não é fácil, nunca foi e vai continuar não sendo, mas estamos abrindo espaço e isso que é importante", disparou.