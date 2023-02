Ator de Amor Perfeito ressalta estreia como protagonista negro na Globo: "Responsabilidade"

Ator de Amor Perfeito, Diogo Almeida celebrou destaque de artistas negros nas novelas da TV Globo

Prestes a estrear como protagonista em Amor Perfeito, próxima novela das 18h da TV Globo, o ator Diogo Almeida está cheio de expectativas com o novo trabalho. O artista celebrou o fato de a emissora estar apostando em personalidades negras para estrelar suas produções.

Em passagem pelo Camarote da Revista CARAS durante o Desfile das Campeãs, o artista garantiu que o público de casa vai se emocionar bastante com as cenas de Amor Perfeito.

"Expectativa para a estreia é grande! A gente está em um ritmo super acelerado para entregar o melhor possível. Estou muito feliz com esse trabalho e estou dando o meu melhor. Acredito que as pessoas irão se encantar com a novela, vão se emocionar", disse ele, que será par romântico de Camila Queiroz.

Diogo ainda refletiu sobre o fato de fazer parte de um grupo de artistas negros que têm conseguido destaque na TV Globo. Segundo ele, este movimento é reflexo de muita esforço e trabalho desenvolvido por nomes consagrados da dramaturgia brasileira como Zezé Motta.

"Demorou, mas graças a Deus está acontecendo. Estamos abrindo portas graças a muitos que vieram antes da gente, antes de mim. Esses dias eu encontrei quase Zezé Mota e eu tava agradecendo a ela, né? Porque todas essas que vieram antes, abriram portas para a gente poder chegar até aqui, para eu poder estar hoje dizendo que eu estou como protagonista da novela das 6h", declarou ele.

Agora com status de protagonista de uma novela global, o ator falou sobre o papel de representatividade que deverá desempenhar. "Eu sei da importância que é estar [como protagonista] e da responsabilidade que estou carregando", disse.

Em Amor Perfeito, Daniel dará vida a Orlando, um médico bem sucedido que estudou no Canadá. O personagem tem sido celebrado pelo artista, que aproveitou para refletir sobre a importância de ter pessoas negras interpretando papéis que fogem dos estereótipos .

"E é muito importante que a gente saia desse lugar de homem ou mulher preta como protagonistas ou como um elenco de destaque onde eles são escravizados. Já falamos muito sobre isso, queremos ver homens e mulheres sendo médicos, médicas, engenheiros, donos de empresa, que é isso que tem acontecido fora da teledramaturgia. A gente tem conquistado espaços! Não é fácil, nunca foi e vai continuar não sendo, mas estamos abrindo espaço e isso que é importante", disparou.

Ator Diogo Almeida no Camarote CARAS (FOTO: Mariana Quintão / CARAS)