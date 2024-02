Além de Venâncio, saiba quais personagens devem morrer em Renascer

Na novela Renascer, o personagem Venâncio, interpretado pelo ator Rodrigo Simas, vai ter um fim trágico nos próximos capítulos

Na novela Renascer, o personagem Venâncio, interpretado pelo ator Rodrigo Simas, vai ter um fim trágico nos próximos capítulos. A morte já tem chamado a atenção dos internautas, mas o papel não é o único que vai deixar o remake da trama de 1993. Além de Venâncio, saiba quais personagens ainda devem morrer em Renascer.

Na última quarta-feira, 21, o papel de Tião Galinha, interpretado por Irandhir Santos, chegou na novela. Na versão original de Renascer, o personagem, que foi vivido pelo ator Osmar Prado, é preso injustamente. Na trama, após passar por uma humilhação na prisão, o catador de caranguejos chega ao seu fim trágico ao tirar a própria vida.

Outro personagem que também deve morrer em Renascer é Egídio, que ganha vida no remake nas mãos de Vladimir Brichta. Correspondente ao vilão Coronel Teodoro, interpretado por Herson Capri na novela de 1993, o rival do protagonista José Inocêncio passa por morte misteriosa ao longo do desenrolar da trama. Nos últimos capítulos da produção original, é revelado que Mariana, papel de Theresa Fonseca no remake, é a responsável por assassinar o vilão.

Assim como Tião Galinha e Egídio, quem ainda vai ganhar outra despedida na novela é o próprio protagonista, José Inocêncio. No final da versão original, o papel atual de Marcos Palmeira chega ao fim com sua morte. O personagem, que está com a saúde fragilizada, sofre um acidente enquanto está em sua cadeira de rodas. Antes de morrer, o coronel pede perdão ao filho e, após partir, ele é buscado pelo espírito de Maria Santa, interpretada por Duda Santos no remake.

Intérprete da personagem, a atriz falou sobre o papel em entrevista à RevistaCARAS: "Minha primeira protagonista, protagonista preta. Eu, como mulher preta, acho que é uma virada de chave não só para mim, como para muitas meninas como eu. Acredito e desejo que isso mude muita coisa e quero honrar quem veio antes de mim, quem abriu caminho para eu poder estar aqui hoje".