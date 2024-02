Lucy Ramos sobre primeira vilã nas novelas: ‘Mentirosa e viciada em remédios’

Atriz Lucy Ramos revela detalhes de personagem em Família É Tudo e fala sobre oportunidades na TV

Lucy Ramos (41) é um dos destaques de Família É Tudo, próxima novela das 7 que vai substituir Fuzuê no dia 4 de março. A atriz foi escalada para viver uma vilã viciada em remédios, o que promete movimentar a trama escrita por Daniel Ortiz (51). A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa. Em entrevista, a intérprete adianta detalhes do papel e fala do reconhecimento na profissão.

“É um desafio fazer vilã pela primeira vez, mas é o tipo de desafio que a gente espera a carreira inteira. Espero personagens em que possa fazer parte e ajudar a contar a história, não só ficar ali como se ninguém fosse sentir falta. Eu sempre estou em busca desses personagens em que eu possa me posicionar, me desafiar e melhorar cada vez mais porque a gente só pode amadurecer como atriz se a gente tem oportunidades, não pode ficar só na teoria", diz.

Amor Perfeito foi a novela mais recente de Lucy Ramos. No horário das 6, ela interpretava uma mocinha, personagem com perfil semelhante aos trabalhos anteriores. Agora como vilã em uma trama das 7, ela comemora ser uma artista que tem recebido papéis de destaque.

Em Família É Tudo, atriz será Paulina, uma mulher que luta para reconquistar o grande amor. No entanto, o vício em remédios e a mentira podem tirá-la de seu estado normal, o que promete reviravoltas e cenas marcantes.

"Eu venho de uns anos pra cá tendo essa oportunidade, talvez uma ou outra que eu gostaria mais, até porque a gente sempre quer mais. E essa personagem é muito incrível. Quando ela chegou eu falei: ‘Nossa que demais!’. E ainda tem a questão dos remédios que ela toma, então, além dela está em busca desse amor que é uma coisa até repetitiva porque enquanto ela não consegue ela só fala nisso, ela vive pra isso, ela tem filhos, mas ela vive para reconquistar esse amor", revela.

Ramos adianta que o público vai se surpreender com Paulina. "Ela tem essas camadas do remédio que muita gente hoje em dia passa por isso, ela toma remédio pra tudo. Esses remédios alteram o humor dela, ela mente pra todo mundo, até pra pessoa que mais confia nela e a ajuda. Ela vive uma vida de mentiras, são várias coisas e a conta chega com o tempo. Tem muita coisa pela frente”, conclui.