Paulo Lessa emenda terceira novela seguida e celebra título de galã: 'Orgulhoso'

Em entrevista à CARAS Brasil, durante a festa de lançamento de Família é Tudo, Paulo Lessa comentou como recebeu o convite de Daniel Ortiz

Sem tempo para descanso, Paulo Lessa (42) já emenda sua terceira novela após dar vida a Jonatas, em Terra e Paixão. Agora, o público poderá vê-lo como Netuno em Família é Tudo, trama que substituí Fuzuê na faixa das 19h. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator celebrou o título de galã e o convite para o folhetim de Daniel Ortiz (51). "Me deixa orgulhoso."

"Eu recebo de braços abertos esse título [de galã]. Não tenho problema nenhum", começa Paulo Lessa , durante a festa de lançamento da novela. "Vemos que a caminhada dos que vieram antes valeu à pena, então a gente só agradece. Antônio Pitanga, Léa Garcia, Ruth de Souza... vários que vieram abrindo esses caminhos e hoje estou aqui fazendo a terceira novela seguida, como galã."

Antes de Família é Tudo, o ator esteve no ar em Cara e Coragem e, mais recentemente, Terra e Paixão. Ele afirma que foi nos bastidores da trama de Walcyr Carrasco (72) que recebeu o convite para integrar o elenco da nova história, que tem previsão de estreia para 4 de março.

Leia também: Paulo Lessa celebra sucesso na TV e no casamento: 'Estou em um momento incrível'

"Eu estava gravando Terra e Paixão e de repente meu telefone toca e era o Daniel Ortiz. Eu nem sabia que eu estava com essa moral toda. É fruto de muito trabalho e que ótimo que estou sendo cogitado para novos trabalhos, novos autores", acrescentou o artista.

Ele explica que, por enquanto, trabalha na construção de Netuno. O personagem deve entrar na trama em abril, e será apaixonado pela protagonista Vênus (Nathalia Dill). Ao contrário de Jonatas, o novo trabalho de Lessa será encarnar um homem da cidade, moderno e antenado.

Apaixonado declarado pelos personagens que faz, o artista diz que está aproveitando uma "mini férias" em sua preparação, enquanto não começa as gravações da novela. No começo do ano, ele aproveitou para visitar sua família na Bahia, que não via desde 2019.

Para o futuro, ele torce para continuar recebendo elogios e identificação do público e, assim, abra ainda mais caminhos para novos talentos. "Quando o público te abraça dessa forma, sinto que ele tem uma identificação comigo. Falo isso sem vaidade nenhuma. Que continue assim, que venham outros e que eu consiga abrir portas para outros atores e atrizes."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PAULO LESSA NO INSTAGRAM: