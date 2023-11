Paulo Lessa celebra sucesso na TV e no casamento: 'Estou em um momento incrível'

Astro da novela Terra e Paixão, Paulo Lessa reconhece lutas e vitórias ao lado de Cindy e da filha do casal, Jade

Nada é capaz de minar a alegria e o otimismo de Paulo Lessa (41). Pelo menos, não atualmente. O ator chega aos 15 anos de carreira de forma ímpar, como protagonista de Terra e Paixão, trama das 9 da Globo. “É fantástico chegar a este marco porque faz com que cada ano anterior a ele tenha valido muito a pena. Hoje, enxergo que a caminhada longa, o fato de abdicar de algumas coisas e a minha persistência valeram a pena”, reflete o intérprete de Jonatas na trama de Walcyr Carrasco. Todas essas conquistas são divididas com a eleita, a cirurgiã-dentista Cindy Cruz (37), e a fofa Jade (2), herdeira do casal. “A Cindy sempre foi e continua sendo minha grande parceira, minha maior incentivadora. É a pessoa fundamental, que me acompanha nesse processo”, declara.

Para Paulo, a chance de ser um protagonista negro em horário nobre é ainda mais gratificante. Principalmente, pelas poucas referências que teve ao longo de sua trajetória. “Eu não me via trabalhando nos produtos audiovisuais justamente pela falta de representatividade que existia na nossa teledramaturgia. Raramente apareciam atores como eu protagonizando algo”, relembra o artista, que destaca mudanças não somente em relação ao elenco, mas também na produção e direção das obras

exibidas na TV.

Embora em evolução, ele garante que tal conquista pode exigir um pouco mais de tempo. “Acho que ainda é uma caminhada longa para o povo preto, mas também gosto muito de reconhecer as nossas vitórias. É inegável que, hoje, os artistas negros ocupam um espaço maior na nossa teledramaturgia. Acredito bastante que, de agora em diante, é só evoluir”, pontua. “O tempo passa e a gente vai ganhando mais experiência, entendendo e enfrentando melhor as dificuldades desse contexto a ponto de, também, querer novas coisas”, completa.

Aliado ao papel na novela, vem outro título: o de galã. Em sua melhor forma, Paulo não se intimida para aceitar a própria beleza. “Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, considero uma conquista também”, diz, aos risos. “O posto de galã pouquíssimas vezes foi ocupado por um homem negro. É muito legal ver que estão se quebrando os estereótipos relacionados à beleza ideal. Antes, ela era quase a de um cara europeu. Hoje, eu ser visto como galã é motivo de muito orgulho, porque, além da beleza, tenho recebido muito feedback positivo sobre o meu trabalho. Isso me deixa feliz e radiante mesmo”, afirma.

Diferentemente do que se imagina, em casa, não rola ciúme. “Eu e a Cindy amadurecemos juntos. Claro, não vou dizer que nunca rola algum tipo de ciúme por conta das cenas românticas nas novelas, mas a gente sempre conversa sobre isso. E ela assiste à maioria das cenas comigo”, entrega. Vaidoso assumido, Paulo não abre mão de buscar condicionamento físico e um bom perfume, item obrigatório para qualquer ocasião. Os aromas, aliás, são um dos principais detalhes que o ajudam a compor os personagens. “Uma experiência que me traz uma sensação diferente e melhor sobre meu personagem”, explica. Para viver Jonatas, por exemplo, apostou na fragrância Polo Blue Gold Blend, da grife Ralph Lauren.

Feliz e realizado na arte e na vida, Paulo se permite muito mais descobertas quando está longe das

câmeras. É com a filha que ele se dedica ao seu melhor papel. “A chegada da Jade mudou completamente minha vida. Após o nascimento de um filho, a gente acaba acessando lugares no nosso emocional que nunca havíamos acessado e se descobre de um jeito novo todo dia. A chegada da Jade é luz para mim e para a Cindy”, reflete.

Apesar da rotina agitada por conta das gravações da trama, o ator sempre busca tempo para “viver coisas simples” como ir à padaria, levar a filha à escola ou, até mesmo, assistir a um jogo de futebol no Maracanã. “Equilibrar a vida pessoal e profissional, gravando uma novela das 9, tem sido um dos meus maiores desafios”, confessa. “Este é o momento de maior notoriedade da minha carreira, o momento no qual minha imagem chegou ao maior número de pessoas, mas tento lidar com a maior naturalidade possível. Penso que isso desmistifica um pouco a imagem inatingível do artista. Eu continuo com minha vida normal, frequentando os mesmos lugares... sou humano”, emenda. O casamento com Cindy é seu porto seguro e um dos pilares para que consiga manter tudo em equilíbrio. “O fundamental é o entendimento da minha parceira diante disso tudo. Eu e a Cindy estamos juntos há muito tempo. Praticamente o mesmo tempo que tenho de carreira. Embora ela trabalhe em algo distinto, entende completamente o meu processo de dedicação e o que significa estar nesse lugar. Ela me dá forças e administra minha ausência quando preciso”, conta Paulo.

Por enquanto, o casal descarta a ideia de aumentar a família. “Ter um filho é algo bastante especial, mas muito trabalhoso também. A Jade é o nosso grande amor. Pela distância física, não temos uma base familiar que possa nos ajudar no caso de alguma necessidade, então, diante dessa situação, fica um pouco mais difícil ter um segundo filho. Nesse momento, estamos tranquilos com a Jade, mas vamos ver o que o futuro reserva”, explica.

Aos 41 anos, Paulo associa a boa fase com a própria maturidade. Livre de crises pela chegada da idade, ele almeja cada vez mais para si mesmo e para a carreira. “Definitivamente, a melhor coisa que a idade me trouxe foi a maturidade. A mentalidade que tenho hoje me permite desfrutar de Terra e Paixão de um jeito que eu não desfrutei nas outras novelas que já fiz. Ou seja, somente agora consigo ter a calma e experiência necessárias para celebrar minha boa fase. Isso a maturidade trouxe. Então, sim, estou em um momento incrível, pois consigo aproveitar a minha profissão, a minha vida pessoal e minha família. Maturidade é o que há”, diz, aos risos.

