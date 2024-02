Paulo Lessa celebra terceira novela seguida na Globo após sucesso: 'Reconhecimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paulo Lessa falou sobre seu destaque na telinha da TV Globo após protagonizar novela das 19h

Destaque na programação da TV Globo nos últimos anos, Paulo Lessa foi escalado para a sua terceira novela seguida. Depois de protagonizar Cara e Coragem, virar coadjuvante em Terra e Paixão, o artista estará em Família é Tudo, nova produção do horário das 19h, da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator avaliou o novo momento e confessou que está celebrando o reconhecimento que tem conquistado com seu trabalho.

"Para mim isso é uma resposta positiva do meu trabalho. Acho que tive uma grande oportunidade em Cara e Coragem ao fazer um protagonista preto na televisão brasileira, e a gente sabe da importância disso. Então para mim é maravilhoso que essas portas estão se abrindo", declara ele, durante passagem pelo Camarote Expresso 2222.

"Muita gente trabalhou antes de mim para abrir os caminhos, mas eu eu acho que esse é um movimento de consolidação de carreira, fico muito feliz", completa ele, que viverá Netuno, personagem que irá se apaixonar por Vênus (Nathalia Dill).

Segundo Paulo, um das maiores provas que seu trabalho tem sido aprovado e reconhecido, foi o fato de ter sido convidado exclusivamente pelos autores das novelas. "O Walcyr Carrasco me convidou diretamente para fazer esse personagem de Terra e Paixão e agora o Daniel Ortiz, que me ligou e me convidou diretamente para fazer esse personagem também, em Família é Tudo. Então eu estou muito feliz que estou tendo reconhecimento", diz.

Leia também: Vilão de Família é Tudo, Raphael Logam dá spoiler sobre personagem: 'Vão amar odiar'

Curtindo Carnaval de Salvador com muita liberdade pelas ruas da cidade, o ator conta que tem visto de perto o sucesso de seu trabalho através do carinho do público baiano. De férias na cidade mais preta fora da África, ele conta que constantemente tem sido parado e elogiado por pessoas negras.

"Aqui na Bahia estou podendo sentir a representatividade desse trabalho, o público baiano tem essa diferença na abordagem ao relatar a importância da representatividade, da importância de ter um ator negro como protagonista. Isso é maravilhoso, compensa qualquer esforço", conta Paulo, que desfilou no bloco de Afoxé Filhos de Gandhy e também no Ilê Ayê: "Coloquei um óculos escuro e fui na galera, foi tranquilo. Foi uma experiência incrível. Não dá para descrever direito. É fantástico, tem uma magia do Gandhy".