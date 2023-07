Vencedora do Oscar, Michelle Yeoh surge na cama com o marido durante a lua de mel

Michelle Yeoh exibe fotos inéditas de seu casamento com Jean Todt e até uma foto dos dois na cama durante a lua de mel

A atriz Michelle Yeoh, que venceu o Oscar de Melhor Atriz pelo filme 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' em 2023, está casadíssima! Ela e o marido, o ex-Federação Internacional de Automobilismo Jean Todt, oficializaram a união na semana passada em uma cerimônia civil intimista e resolveram mostrar algumas fotos para os fãs. Inclusive, eles apareceram em um momento romântico na cama!

Após 19 anos de relacionamento, os dois resolveram se casar. No álbum de fotos, a atriz mostrou momentos da celebração do casamento e também uma foto de sua lua-de-mel. Na imagem, ela e o marido apareceram trocando um carinho enquanto estavam deitados em uma cama luxuosa, com direito a toalhas no formato de coração.

“19 anos e sim! Nós nos casamos! Obrigada a nossa família, que nos amaram durante todos esses anos. Nós te amamos e muito mais está por vir”, disse ela na legenda. Vale lembrar que o convite de casamento deles trouxe um resumo da história do casal. “Nos conhecemos em Xangai em 4 de junho de 2004. Em 26 de julho de 2004, J.T. (Jean Todt) pediu M.Y. (Michelle Yeoh) em casamento e ela disse SIM! Hoje, após 6992 dias, em 27 de julho de 2023, em Genebra, cercados por amigos e familiares amorosos, nós estamos felizes de celebrar esse momento especial juntos!”, dizia o convite de casamento do casal.

O casamento de Leigh-Anne, do Little Mix

A cantora Leigh-Anne Pinnock, que é integrante do grupo Little Mix, está casada! Ela oficializou a união com o marido, Andre Gray, em uma celebração ao ar livre em uma praia na Jamaica.

A estrela surpreendeu ao mostrar as fotos da cerimônia luxuosa, que aconteceu no mês de junho. O casamento dos sonhos do casal aconteceu em um lindo dia de sol e ela usou um vestido de noiva com cauda longa, muito volume na saia e até transparência no tronco.

A decoração contou com uma árvore no altar e várias flores brancas. “03/06/2023, me casei com a minha alma gêmea”, disse ela na legenda do post. Antes disso, ela já tinha celebrado o casamento em outro post. “Antes de tudo... Sou uma mulher casada! Andre e eu tivemos o casamento mais incrível cercado de amor em um lugar que é tão especial para nós. Obrigado por nos mostrar tanto amor e apoio”, declarou.