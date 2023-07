Ex-presidente da FIA se casa com ganhadora do Oscar de Melhor Atriz

Após 19 anos de noivado, Jean Todt e ganhadora do Oscar Michelle Yeoh se casam

Nesta última quinta-feira, 27, o ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todt, se casou com a atriz Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz de 2023 por seu papel em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O ex-chefe da Ferrari e a artista passaram 19 anos noivos.

A formalização do casamento dos pombinhos aconteceu em uma cerimônia intimista na cidade de Genebra, na Suíça. O casamento só se tornou público por conta do ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, que divulgou fotos do evento em suas redes sociais. Massa e Todt trabalharam juntos na Ferrari entre os anos de 2006 e 2007.

Jean Todt e Michelle Yeoh ficaram noivos durante 19 anos. O pedido de casamento veio menos de dois meses após se conhecerem. “Feliz casamento, amo muito vocês”, escreveu o ex-piloto da Ferrari, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“Nos conhecemos em Xangai em 4 de junho de 2004. Em 26 de julho de 2004, J.T. (Jean Todt) pediu M.Y. (Michelle Yeoh) em casamento e ela disse SIM! Hoje, após 6992 dias, em 27 de julho de 2023, em Genebra, cercados por amigos e familiares amorosos, nós estamos felizes de celebrar esse momento especial juntos!”, dizia o convite de casamento do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Massa (@massafelipe)

Jean Todt começou no automobilismo como piloto. Foi vice-campeão mundial de rally em 1981 e se aposentou das pistas no mesmo ano. Passou 12 anos como diretor de corridas da Renault antes de ir para a Ferrari. Foi chefe da equipe na Fórmula 1 entre 1994 e 2007, sendo CEO da companhia entre 2006 e 2009. Deixou a equipe para ser candidato a presidente da FIA e ganhou, se reelegendo mais duas vezes.

Michelle Yeoh foi Miss Malásia 1983 antes de se tornar atriz. Se destacou com filmes produzidos em Hong Kong e foi para os Estados Unidos da América em 1990. Mas, só se consagrou mesmo com seu papel de Evelyn em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Com a personagem, ganhou Oscar de Melhor Atriz e Globo de Ouro de Melhor Atriz em musical e comédia.