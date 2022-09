Teo Teló e Gabi Luthai: veja as fotos oficiais do casamento

Irmão de Michel Teló, Teo Teló oficializa seu casamento com Gabi Luthai em cerimônia luxuosa e abre o álbum de fotos da celebração

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 14h29

Irmão de Michel Teló, Teo Teló e a cantora e influenciadora Gabi Luthaise casaram na última terça-feira, 13, em uma cerimônia luxuosa em Morungaba, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 500 convidados, entre amigos e familiares. Agora, nesta quarta-feira, 14, o casal abriu o álbum de fotos para revelar os detalhes da celebração.

Nas fotos, os fãs podem ver os detalhes do bolo de casamento e também dos looks dos noivos. Gabi se casou com um vestido de noiva assinado pela estilista Lethicia Bronstein, e Teo usou um look da Camargo Alfaiataria e Boutonnier Lapelas.

Vale lembrar que os noivos precisaram adiar a festa de casamento por dois anos por causa da pandemia de coronavírus.

Confira as fotos do casamento de Teo Teló e Gabi Luthai:

Fotos: Rodolfo Santos

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!