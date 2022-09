Irmão de Michel Teló, Teo Teló se casa com Gabi Luthai em festa luxuosa

Teo Teló e Gabi Luthai celebraram o casamento deles em uma cerimônia luxuosa no interior de São Paulo

Irmão do cantor sertanejo Michel Teló, Teo Teló celebrou o seu casamento com a cantora e influenciadora digital Gabi Luthai nesta terça-feira, 13, em uma cerimônia luxuosa em Terras de Claras, Morungaba, em São Paulo. A celebração contou com cerca de 450 convidados e contou com uma decoração caprichada, com direito a muitas flores e tons sóbrios.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido branco da estilista Lethicia Bronstein. A festa terá show de Matheus Fernandes. Inclusive, Gabi Luthai já anunciou que preparou uma canção especial para homenagear o seu noivo durante a festa de casamento.

Vale lembrar que Gabi Luthai e Teo Teló já são casados. Eles oficializaram a união em março de 2020 em uma cerimônia intimista e com a presença da família mais próxima.

Nas redes sociais, a equipe de Gabi Luthai encantou os fãs ao mostrar alguns momentos da cerimônia.

