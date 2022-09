Saiba o valor de um dos vestidos de noiva de Gabi Luthai para seu casamento com Teo Teló

Gabi Luthai vai fazer uma festa de casamento luxuosa com Teo Teló, irmão de Michel Teló, em setembro para 500 convidados

A influenciadora digital e cantora Gabi Luthai já está nos preparativos finais para a sua festa de casamento com Teo Teló, que é irmão do sertanejo Michel Teló. Eles vão celebrar a união com uma grande cerimônia e festa de casamento no dia 13 de setembro de 2022. A celebração é muito aguardada pelo casal, que precisou remarcar a data por causa da pandemia.

Agora, o casamento está marcado para acontecer nos próximos dias em Terras de Claras, Morungaba, São Paulo, e a noiva já está com seu look pronto! De acordo com a equipe de Gabi, um dos vestidos de noiva dela é avaliado em R$ 45 mil. Para a cerimônia, ela usará um vestido de noiva assinado pela estilista Lethicia Brontein.

A celebração da união dos noivos será feita pelo padre Adir. A festa contará com a presença de 500 convidados e show de Matheus Fernandes. Inclusive, Gabi Luthai já anunciou que preparou uma canção especial para homenagear o seu noivo durante a festa de casamento.

Vale lembrar que Gabi Luthai e Teo Teló já são casados. Eles oficializaram a união em março de 2020 em uma cerimônia intimista e com a presença da família mais próxima.

