Rafael Zulu exibe as fotos oficiais do seu casamento com Aline Becker

Rafael Zulu surge sorridente ao lado da esposa, Aline Becker, e dos dois filhos em fotos oficiais do seu casamento

O ator Rafael Zulu está casadíssimo! Ele oficializou a sua união com a esposa, Aline Becker, no último final de semana em uma cerimônia de casamento ao ar livre em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Agora, o artista revelou as fotos oficiais da união.

Em um post no Instagram, o astro abriu um álbum de fotos com vários momentos da união. Ele registrou o beijo dos noivos no altar, momentos especiais ao lado dos seus dois filhos - Kalu e Luiza -, com os seus padrinhos e também durante a festa.

“Nosso casamento. 14.10.23. Que registros, @dnfotos”, disse ele na legenda. Vale lembrar que o casal organizou vários dias de festa para os seus convidados. A comemoração começou na quinta-feira, 12, e só terminou no domingo, 15, com momentos especiais para celebrarem o amor do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Becker △ (@alineebecker)

O pedido de casamento

O pedido de casamento de Rafael Zulu e Aline Becker aconteceu em março deste ano. Os dois estão juntos há cerca de quatro anos e ele fez o pedido de noivado durante o aniversário dela, com direito a declaração de amor.

"Tanta coisa pra falar pra você meu amor. Tanta coisa. Com você eu aprendi a melhorar… ou buscar isso a cada dia. Você me ensina a cada dia que vale a pena abdicar, desculpar e cuidar. Nossa família é a prova de que a felicidade é real e que sem ela perdemos o sentido de viver e até de seguir. Você é o amor da minha vida e por esse amor e sorriso dou a vida, cê sabe disso. Minha ariana braba e engraçada. Feliz e emburrada. Dispersa e focada. Enfim, a mulher que me fez querer cuidar de alguém pra sempre. Parabéns meu amor. Te amo e cuidarei da gente pra sempre", declarou o artista.