Rafael Zulu e Aline Becker se casam em cerimônia na praia

Após mais de quatro anos juntos, Rafael Zulu e Aline Becker trocam alianças em Balneário de Camboriú

O ator Rafael Zilu e Aline Becker se casaram em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, neste sábado, 14. Após mais de quatro anos juntos, o artista trocou alianças com a nutricionista em uma cerimônia ao ar livre na praia.

Entre os convidados estava o cantor Thiaguinho, que integrou o time de padrinhos dos noivos. A namorada dele, a ex-BBB Carol Peixinho, também marcou presença no evento com um vestido laranja.

Com flores brancas no caminho até o altar, eles celebraram a união com os convidados. Rafael Zulu pediu Aline Becker em casamento no aniversário dela de 30 anos, em março deste ano. Os dois já estão juntos há cerda de quatro anos.

Com a nutricionista, o ator teve Kalu, que nasceu em outubro de 2021. Além dele, o famoso é pai de Luiza Zulu, de 16 anos, de outro relacionamento.

Veja as fotos do casamento de Rafael Zulu e Aline Becker:

Rafael Zulu é acusado de vender notícia da gravidez da irmã

A modelo Suelen Gervásio acusou o irmão, o ator Rafael Zulu, de "vender" a notícia de sua gravidez. A declaração foi publicada em um desabafo nas redes sociais. O caldo entornou de vez quando ela decidiu revelar que sua situação é mais dramática do que os fãs imaginam.

"O buraco é muito mais embaixo. Meu irmão vendeu a notícia. Victor (Vitão) foi lá e confirmou sem a minha autorização. A avó dele comentou no meu vídeo (não deve saber ler) e um garoto que fiquei cisma que é pai e se recusa até em fazer contagem no calendário para ver o tempo", afirmou ela.

Mais cedo, ela também compartilhou uma mensagem na qual mostra uma troca de mensagens com Vitão. Ele diz que ela precisa trabalhar. "Se você quisesse, “tava” trabalhando em vez de querer sugar os outros. Toda mulher grávida trabalha até poucos dias antes do nascimento", afirmou o cantor na troca de mensagens com a modelo. Ela teria reclamado de ter sido exposta por Vitão. Saiba mais aqui.