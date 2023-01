Rafael Zulu presta linda homenagem no aniversário da filha, Luiza: "Meu primeiro amor"

O ator Rafael Zulu comemorou o aniversário de 16 anos da filha, Luiza, com linda homenagem nas redes sociais

Luiza, filha mais velha do ator Rafael Zulu(40), completou 16 anos de vida nesta, e ele fez questão de prestar uma linda homenagem para a menina.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a herdeira e se declarou. "Hoje é dia de Luiza. Minha primogênita, meu primeiro amor, minha filhotoca, minha menina, minha princesa, minha maior certeza de que o amor existe e cabe dentro de um sorriso", disse ele no começo da postagem.

Zulu seguiu o texto rasgando elogios para a filha. "Luiza é luz, agrega e enche a casa de energia. Nós somos exatamente isso aí que tá estampado nessa foto: Juntos e felizes. Há 16 anos atrás (MEO DEOS), esse serzinho chegava ao mundo… na época foi um mix de desespero e dúvidas… hoje vejo que passaria EASY novamente pelo mesmo frio na barriga se soubesse que você estaria chegando meu amor", acrescentou.

Por fim, o ator falou do orgulho e do amor que sente por Luiza. "Digo sempre o tamanho do orgulho que tenho de você e o quanto me sinto privilegiado de ter sido escolhido pra ser seu pai. Deus e nossos orixás acertaram em cheio. Te amo muito filhotoca, e que a vida siga nos dando o presente de ter um na vida do outro. Feliz aniversário, meu amor. @luizazulu", finalizou.

Além de Luiza, Zulu também é pai de Kalu (1), fruto de seu relacionamento com Aline Becker. Recentemente, ele compartilhou alguns cliques românticos com a namorada e se declarou: "Ela é minha parceira da vida e de tudo. Tento me virar nos 30 pra arrancar o sorriso dessa Ariana arretada… até porque quem ganha sou eu quando ela entrega o sorrisão dela pro mundo. Mais uma vez desfrutei de uma das melhores viradas de ano ao lado dela que é o meu amor. Não, não é nosso dia 22 e tão pouco dia especial… só quis mesmo falar. Te amo @alineebecker", escreveu o artista.

Confira a homenagem de Rafael Zulu para a filha, Luiza:

