Com cliques românticos, Rafael Zulu se declara para Aline Becker: "Parceira da vida"

Rafael Zulu(40) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 4, para prestar uma linda declaração de amor para a namorada, Aline Becker.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou duas fotos em que aparece agarradinho com a amada, e uma em que os dois aparecem ao lado do filho, Kalu (1), e agradeceu por passar mais um ano ao lado do 'seu amor'.

"Ela é minha parceira da vida e de tudo. Tento me virar nos 30 pra arrancar o sorriso dessa Ariana arretada… até porque quem ganha sou eu quando ela entrega o sorrisão dela pro mundo", começou o artista.

Zulu completou a declaração: "Mais uma vez desfrutei de uma das melhores viradas de ano ao lado dela que é o meu amor. Não, não é nosso dia 22 e tão pouco dia especial… só quis mesmo falar. Te amo @alineebecker."

Nos comentários, Aline retribuiu a declaração do amado. "E pra sempre seria sua parceira de tudo!!!! Quero te ver e fazer feliz sempre. Te amo tanto, Rafael!!", disse a influenciadora digital. Os dois, vale dizer, estão juntos há três anos.

