Rafael Zulu e Aline Becker completam 3 anos de relacionamento e trocam declarações: "Amo você"

Rafael Zulu(39) e Aline Becker (29) usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 22, os dois completaram três anos de relacionamento e eles trocaram declarações.

No Instagram, o ator compartilhou uma foto ao lado da amada, mãe de seu filho caçula, Kalu(10 meses), e falou sobre o amor deles. "Eu amo essa foto porque ela tem um significado muito grande pra mim… ali eu começava a ter mais certeza de que era você e com você! 3 anos depois cá estamos e com a vida que construímos todos os dias", começou.

Em seguida, Zulu exaltou a família que eles formaram. "Aprendo tanto com você, meu amor. Aprendo principalmente que quando se tem amor nada pode ser maior. Nossa família é linda e eu amo voltar pra casa e saber que vocês estão em casa. É com você que quero viver todos os outros dias da minha vida. Amo você e feliz nosso dia 22. Hoje ainda mais especial", completou o artista.

Depois foi a vez de Aline comemorar a data. A personal trainer compartilhou duas fotos: na primeira ela aparece ao lado do amado, e na segunda, Zulu está segurando Kalu. "Mais um dia 22! 3 anos de história, de amor e muito aprendizado! Com você eu entendi que todos os dias é pra sempre e que pra sempre vou escolher você. Eu não sei dizer, nada verdade nem quero, porque guardo a gente num pote que ninguém pode mexer. Amo você Rafael", declarou ela.

Confira as declarações de Rafael Zulu e Aline Becker:

