Rafael Zulu divide clique raro com os filhos e se derrete: " O pai mais sortudo do mundo"

O ator Rafael Zulu dividiu um momento fofo ao lado da filha mais velha, Luiza, e do caçula, Kalu

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 15h01

Rafa Zulu(39) encantou os seguidores ao dividir um momento raro ao lado dos filhos.

No clique compartilhado em seu perfil no Instagram na tarde desta quarta-feira, 6, o ator aparece sorridente ao lado da filha mais velha, Luiza (15), fruto de uma relação anterior, e do caçula, Kalu (8 meses), seu filho com Aline Becker (29).

Na postagem, Zulu se derreteu pelos herdeiros e falou sobre o seu amor pela família. "Eu sou o pai mais sortudo do mundo. Com o tempo você vai entendendo o que de fato faz sentido na vida. Várias coisas fazem sentido, eu sei, mas estar com a minha família tá na frente", afirmou ele.

Em seguida, o ator elogiou a mulher. "Esse registro foi feito pela mulher mais f*** que eu conheço, que é a minha. @alineebecker ama ver nossa família feliz. E nesse momento estamos eu e @luizazulu curtindo o melhor presente que ganhamos nos últimos meses, o nosso @okaluzulu ! Eu amo ser o pai deles e o marido dela", declarou.

Aline também se declarou para o amado nos comentários. "Tô aqui com lágrima no olho, agradecendo a Deus pela família que tenho. Sou muito sortuda! Vocês são meu tudo e quero viver a minha vida inteira colocada em vocês. Minha família", afirmou ela.

Confira a publicação de Zulu com os filhos: