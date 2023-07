Rafael Zulu é acusado de vender notícia da gravidez da irmã: "Buraco é mais embaixo"

ael Zulu é acusado de vender a notícia da gravidez da irmã; ela estaria esperando uma filha de Vitão

A modelo Suelen Gervásio acusou o irmão, o ator Rafael Zulu, de "vender" a notícia de sua gravidez. A declaração foi publicada em um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 5. O caldo entornou dez vez quando ela decidiu revelar que sua situação é mais dramática do que os fãs imaginam.

"O buraco é muito mais embaixo. Meu irmão vendeu a notícia. Victor (Vitão) foi lá e confirmou sem a minha autorização. A avó dele comentou no meu vídeo (não deve saber ler) e um garoto que fiquei cisma que é pai e se recusa até em fazer contagem no calendário para ver o tempo", afirmou ela.

Mais cedo, ela também compartilhou uma mensagem na qual mostra uma troca de mensagens com Vitão. Ele diz que ela precisa trabalhar. "Se você quisesse, “tava” trabalhando em vez de querer sugar os outros. Toda mulher grávida trabalha até poucos dias antes do nascimento", afirmou o cantor na troca de mensagens com a modelo. Ela teria reclamado de ter sido exposta por Vitão.

Também nesta terça, Vitão se pronunciou em um longo desabafo e disse que não tem certeza que é o pai da menina que a modelo espera. “Em respeito à Nina, que pode ser minha filha e em respeito a todos os meus fãs, em especial as mulheres e mães, estou aqui para falar a verdade em relação do que tem sido dito a meu respeito. Tanto minha família como minha possível filha temos tido nossa intimidade exposta e distorcida de modo injusto na internet", disse ele.

Vitão é proibido em parto

A modelo Suelen Gervásio publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, e anunciou que o cantor Vitão não vai estar em seu parto. Ela fez o anúncio após ser vítima de uma série de comentários negativos.