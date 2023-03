Rafael Zulu pede Aline Becker em casamento: "Você é o amor da minha vida"

O ator Rafael Zulu pediu a Aline Becker em casamento no dia em que ela completou 30 anos

Rafael Zulu (40) e Aline Becker (30) estão noivos! Após quase quatro anos juntos, o ator pediu a amada em casamento no dia em que ela completou mais um ano de vida.

A personal trainer que dividiu a novidade em suas redes sociais. Ela postou um vídeo mostrando como curtiu o seu dia, e durante um passeio de barco com o amado e o filho do casal, Kalu (1 ano e cinco meses), foi surpreendida com o pedido.

"Eu só sei agradecer por esses 30 anos. Obrigada vida pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos, pelas minhas conquistas, pelos meus aprendizados! Obrigada Deus, obrigada. Eu estou exatamente onde eu sempre pedi a Deus: com meu filho, com o amor da minha vida (e agora noivo) com trabalho, com pessoas que apreciam o simples e que amam na mais pura essência, com saúde, cercada de pessoas que me querem bem. Cuide com o que você pede a Deus, porque ele escuta você. 30 anos com muita benção e gratidão", escreveu ela.

+ Com cliques românticos, Rafael Zulu se declara para Aline Becker: "Parceira da vida"

Depois, Zulu também usou suas redes sociais para se declarar para a noiva, que completou 30 anos nesta terça-feira, 28. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece com Aline, Kalu e o bolo de aniversário da amada, e falou sobre a felicidade de dividir a vida com ela.

"Tanta coisa pra falar pra você meu amor. Tanta coisa. Com você eu aprendi a melhorar… ou buscar isso a cada dia. Você me ensina a cada dia que vale a pena abdicar, desculpar e cuidar. Nossa família é a prova de que a felicidade é real e que sem ela perdemos o sentido de viver e até de seguir", começou ele.

"Você é o amor da minha vida e por esse amor e sorriso dou a vida, cê sabe disso. Minha ariana braba e engraçada. Feliz e emburrada. Dispersa e focada. Enfim, a mulher que me fez querer cuidar de alguém pra sempre. Parabéns meu amor. Te amo e cuidarei da gente pra sempre", declarou o artista.

Confira as publicações de Aline Becker e Rafael Zulu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Becker △ (@alineebecker)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!