Monique Evans surge com vestido prateado e decotado no casamento da filha, Bárbara Evans

Monique Evans aposta em vestido sofisticado para a cerimônia de casamento de sua filha, Bárbara Evans, no interior de São Paulo

A apresentadora e modelo Monique Evans (66) investiu na elegância ao escolher o seu look para o casamento da filha, Bárbara Evans (31), nesta sexta-feira, 9. A estrela surgiu com um vestido longo prateado, com direito a brilhos na parte superior e decote poderoso.

Para completar o visual, a artista fez um penteado com os fios presos e investiu em uma maquiagem básica.

Durante a cerimônia, Monique Evans contou com a companhia de sua noiva, Cacá Werneck (36), que surgiu com um terno preto, camisa branca e gravata.

Vale lembrar que Monique e Cacá estão juntas há 8 anos e querem se casar em 2023.

Fotos: AgNews

Procedimento estético de Monique Evans

A modelo e apresentadora Monique Evans (66) renovou a sua aparência ao fazer um procedimento estético no rosto.

Evans realizou o procedimento de fios de PDO, que faz um efeito de lifting imediato e estimula o corpo a produzir colágeno. “O antes e depois dos fios de PDO. Ainda um pouco inchado e roxo, mas um resultado incrível”, disse ela na legenda.