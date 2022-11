Monique Evans choca ao mostrar antes e depois de procedimento no rosto

Monique Evans faz procedimento estético no rosto e a diferença no antes e depois impressiona

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 10h06

A modelo e apresentadora Monique Evans (66) renovou a sua aparência ao fazer um procedimento estético no rosto. Nesta semana, ela impressionou os seus seguidores ao mostrar uma comparação de fotos de antes e depois de um tratamento que fez no formato do rosto.

Evans realizou o procedimento de fios de PDO, que faz um efeito de lifting imediato e estimula o corpo a produzir colágeno.

“O antes e depois dos fios de PDO. Ainda um pouco inchado e roxo, mas um resultado incrível”, disse ela na legenda.

Monique Evans surge aos beijos com a namorada

A modelo e apresentadora Monique Evans aproveitou para curtir um passeio com a namorada, a DJ Cacá Werneck. As duas foram flagradas em uma rua carioca enquanto trocavam um beijão antes de entrarem em um carro.

Elas estão juntas há 7 anos e estão sempre juntas. Na pandemia, elas chegaram a enfrentar uma crise, mas reataram pouco depois.

Fotos: JC Pereira / AgNews