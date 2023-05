Lembra dela? Vanessa Jackson se casa apenas dois dias após a morte de sua mãe

Vanessa Jackson celebra seu casamento com o músico Fábio Leme apenas dois dias depois da morte de sua mãe

A cantora Vanessa Jackson viveu uma mistura de sentimentos nesta semana. Logo no dia 1º de maio, ela deu adeus para a sua mãe, Vera. Apenas dois dias depois, ela se casou com o músico Fábio Leme em uma festa com amigos e familiares.

Nas redes sociais, a artista compartilhou os stories com fotos feitas pelos convidados e também mostrou o vídeo do seu casamento. “Sobre casar em um espaço cinematográfico”, disse ela na legenda.

Antes disso, ela fez um post para lamentar a morte de sua mãe. “Eu sou o que sou porque minha mãe me ensinou tudo. Falhei muitas vezes, mas ela sempre esteve do meu lado. Me ensinou a ser mulher, mãe, pessoa do bem e o principal de tudo: Me apresentou Jeová. Hoje sou grata por ter sido sua filha Vera. Te amamos muito. É um misto de emoções. Dois dias antes do meu tão sonhado casamento. Muita tristeza e felicidade. Só Jeová para nos segurar no colo. Obrigada Dora Vera, minha, nossa Rainha", escreveu.

Vale lembrar que Vanessa Jackson foi a campeã da primeira edição do programa Fama, da Globo, em 2022, e também participou de outros programas de TV, como Esse Artista Sou Eu, do SBT, e Canta Comigo, da Record TV.

