Vanessa Jackson passa mal em avião e revela que fará novos exames

Vanessa Jackson precisou ser atendida durante o voo após passar mal e ter formigamentos nos membros superiores e inferiores

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 16h50

A cantora Vanessa Jackson (40) passou por um grande susto com sua saúde no último final de semana. Ela passou mal durante um voo para fazer um show em Trancoso, na Bahia, e precisou ser atendida por um médico que estava no mesmo avião que ela.

A artista revelou que foi retirada de ambulância do avião e passou por atendimento médico. Ela contou que está um pouco melhor, mas ainda vai realizar novos exames.

"Eu estou bem, mas vou realizar alguns exames, há alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Resumindo, eu passei mal em cima do palco e passei mal indo para Trancoso. Desci do avião e fui direto para a ambulância. Eu não sentia os pés e os braços, estava com dor de cabeça. Minha pressão estava 17, depois chegou a 18. Fiquei no oxigênio o tempo todo. Passei no ambulatório, tinham dois anjos no avião e que atendeu a mim e uma senhora que desmaiou", disse ela.

A artista disse que mesmo assim conseguiu fazer o show, mas agora vai descansar. "A noite eu fui pro palco e comecei a passar mal, mas entreguei meu trabalho. Eu sentindo um formigamento, uma tontura. Meu olho já é pequeno e eu fechava mais o olho aninda. Eu sentia que ia infartar em cima do palco. Muita pressão na cabeça. Eu estou indo fazer uma tomografia de crânio para descartar a possibilidade de um AVC. Ainda não estou 100%, cancelei toda a minha agenda nesta semana. Agora eu vou fazer o exame, passar no médico e mantenho vocês informados, mas essa semana vou ficar totalmente off. Já estou melhor e vou me cuidar para ficar 100% de novo, estou muito cansada", declarou.

Vídeo de Vanessa Jackson falando de sua saúde: