Lais Ribeiro se casa com o ex-jogador de basquete Joakim Noah na praia

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 17h37

A modelo brasileira Lais Ribeiro está casada! Ela oficializou seu casamento com o ex-jogador de basquete Joakim Noah, astro do esporte e embaixador do Chicago Bulls, nesta quarta-feira, 13. A cerimônia aconteceu em uma praia de Trancoso, na Bahia, com a presença de amigos e familiares.

Entre os convidados estavam Candice Swanepoel, Sara Sampaio, Jasmine Tookes, Cleo e Elba Ramalho.

“Celebrar este momento tão importante no Brasil tem um significado muito especial para mim. Amo mostrar a cultura brasileira para meus amigos, especialmente a nordestina, tão rica em vários aspectos. Por ser no Brasil, as pessoas importantes na minha vida poderão celebrar este momento tão especial com a gente”, disse a noiva.

Lais Ribeiro vive nos Estados Unidos desde 2010. Natural de Miguel Alves, no interior do Piauí, ela é uma das modelos brasileiras mais importantes do mercado mundial. A top model é filha de uma professora de português com um funcionário público e sonhava em ser enfermeira, mas sua vida tomou outro rumo quando participou de um concurso de modelos.

Fotos do casamento de Lais Ribeiro e Joakim Noah:

Fotos: Bunduky