Jennifer Lopez usa brincos e anéis avaliados em mais de R$ 10 milhões em casamento

O casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck foi digno de um conto de fadas! Além dos três vestidos usados pela cantora na cerimônia principal, a dançarina também chamou a atenção pelos acessórios luxuosos e brilhantes usados na celebração da união.

De acordo como PageSix, durante o casamento, a produtora musical usou um par de brincos de pérolas e dois quilates de diamantes da Mikimoto, equivalentes a US$ 53 mil dólares, cerca de R$ 270 mil reais na cotação atual. Para acompanhar os brincos, a beldade latina também usou um anel da mesma coleção de US$ 39 mil dólares, cerca de R$ 198 mil reais.

Após a cerimônia principal, assim como a troca de vestidos, ela também mudou os acessórios. Ela usou um par de brincos da Samer Halimeh New York com 27 quilates de diamantes avaliado em US$ 2 milhões de dólares, cerca de R$ 10 milhões reais. Nada simples!

Vale pontuar que não é uma surpresa que Jennifer Lipez tenha escolhido cuidadosamente suas joias de casamento, considerando que seu anel de noivado é visto por muitos, inclusive por joalheiros, uma obra de arte.

O anel, que possui um diamante verde natural de 8,5 quilates ladeado por dois diamantes brancos trapezoidais, foi adquirido por preços que partem de US $ 10 milhões de dólares, equivalente a R$ 50 milhões de reais.

