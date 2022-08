Veja detalhes do vestido de noiva de Jennifer Lopez para o casamento com Ben Affleck

Grife Ralph Lauren revela que fez três vestidos de noiva para Jennifer Lopez e mostra vídeo com detalhes da confecção

A atriz e cantora Jennifer Lopez se casou pela segunda vez com Ben Affleck em apenas um mês. No último final de semana, a cerimônia aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos, com a presença de amigos e familiares. Agora, os detalhes da celebração estão sendo divulgados na internet.

Nesta terça-feira, 23, Jennifer mostrou uma foto de zoom do seu rosto para revelar a maquiagem impecável que usou no grande dia. Poucas horas depois, a grife Ralph Lauren mostrou os desenhos e a criação dos três vestidos de noiva que criaram para a artista.

Jennifer Lopez escolheu três modelos diferentes de vestido de noiva branco. Todos são compridos e com decotes estilosos, além de detalhes fashionistas, como aplicações de pedrarias, golas estilosas ou bordados.

“Heranças modernas para um romance atemporal. Em comemoração ao casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, Ralph Laure criou os três vestidos personalizados da noiva com amor, carinho e consideração entrelaçados em cada detalhe das silhuetas”, informaram na legenda.

Assista ao vídeo sobre os detalhes do vestido de noiva de Jennifer Lopez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralph Lauren (@ralphlauren)

