Famosos comemoram o casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Maisa, Ana Hickmann, Klara Castanho e mais famosos vibram com notícia de que Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach

O casamento surpresa de Larissa Manoela e André Luiz Frambach agitou a tarde desta segunda-feira, 18, quando o casal apaixonado mostrou as fotos da cerimônia romântica. Assim, vários amigos famosos vibraram com a novidade.

Nos comentários do post com as fotos da união, as celebridades parabenizaram o casal. A atriz Maisa Silva declarou: “Ai meu Deus. Que coisa mais linda. Deus abençoe muito hoje e sempre. Todo amor e proteção do mundo para vocês. Sejam felizes para sempre”. Por sua vez, Ana Hickmann escreveu: “Que lindos! Toda felicidade do mundo para vocês”.

Romana Novais, que é esposa de Alok, também comemorou. “Maravilhosa! Lindos demais! Que Deus abençoe e proteja essa união”, escreveu. A atriz Heloisa Périssé comentou: “Lindos! Sejam muito felizes”.

Klara Castanho festejou: “Mentira! Que amor. Que lindos vocês, como você está linda. Todo amor do mundo para vocês”. Juliana Paes disse: “Toda felicidade do mundo”. Camilla Camargo afirmou: “Deus abençoe muito a união de vocês”.

O casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

O casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach pegou os fãs de surpresa. Eles oficializaram a união de forma discreta e sem alardes. Tanto que eles se casaram no dia 17 de dezembro, mas só anunciaram a união no dia 18 de dezembro e de forma discreta.

Nas redes sociais, eles fizeram um post compartilhado com as fotos do casamento. Para o grande dia, Larissa usou um vestido branco com laço nas costas. E André surgiu com um terno branco e gravata borboleta. "“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023", disseram na legenda.

Vale lembrar que eles ficaram noivos há um ano. O pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2022 durante uma viagem deles para Fernando de Noronha.