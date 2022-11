Esposa de William Bonner exibe fotos raras do casamento deles

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas abre álbum de fotos da festa de casamento que fizeram há quatro anos

A fisioterapeuta Natasha Dantas (42) encantou os seguidores ao mostrar fotos raras do seu casamento com o apresentador William Bonner (58). Nesta sexta-feira, 11, ela relembrou momentos especiais da festa de casamento em fotos raras nas redes sociais.

Natasha e Bonner apareceram muito felizes e sorridentes enquanto curtiam a celebração com os amigos e em clima de romance. Ela apareceu deslumbrante com seu vestido de noiva branco. "Nessa mesma hora há 4 anos...”, escreveu na imagem.

Vale lembrar que o casal teve duas cerimônias de casamento. A primeira delas aconteceu em setembro de 2018 em São Paulo, com um encontro intimista entre os familiares e os amigos. Em novembro do mesmo ano, eles celebraram a união novamente em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro.

Veja as fotos do casamento de Natasha Dantas e William Bonner: