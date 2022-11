Duda Reis e o atual namorado revelam quando devem se casar

Duda Reis faz planos de casamento apenas quatro meses após assumir o namoro

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 09h20

A influenciadora digital Duda Reis revelou que já está pensando em dar um novo passo no namoro com o empresário Du Nunes. Ela contou que os dois pretendem se casar em breve. Eles assumiram o romance há apenas quatro meses, mas já sabem quando querer subir ao altar.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Du Nunes contou que os dois devem se casar em 2023. “Ano que vem sai casamento. Não fiz o pedido ainda, mas vou fazer. Não posso contar quando porque vai estragar a surpresa”, declarou ele.

Então, o rapaz ainda contou sobre quando se conheceram. “Há uns 3 anos, eu tinha visto ela no aeroporto e falei nossa que menina linda, vou namorar essa menina um dia. Aí tive a oportunidade de fazer o cabelo dela, a gente saiu para jantar, fomos em um show e foi acontecendo”, afirmou.

Por sua vez, Duda Reis falou sobre a base do relacionamento deles. “Eu acho que a base de qualquer relacionamento é a admiração. Eu admiro muito o profissional que ele é, o homem que ele é, a pessoa que ele é”, afirmou.

Duda Reis abre as portas do seu apartamento para a Revista CARAS

Maturidade, segurança e alegria, agora, são palavras de ordem para Duda Reis (21). Mas engana-se quem pensa que seu empoderamento aconteceu tão rapidamente. “Precisei me curar primeiro. Hoje me sinto feliz e realizada em todas as áreas da minha vida”, diz ela, em seu lar paulistano. Tal constatação vem após ela superar uma série de episódios: um relacionamento abusivo, a exposição de sua vida pessoal, além de distúrbios alimentares. “Já não sou insegura a ponto de acreditar que a opinião do outro me define”, afirma ela, que redescobriu o talento no teatro e acaba de encerrar a temporada do espetáculo O Último Mafagafo. A produção, aliás, deve voltar aos palcos no próximo ano.

Na busca por ajudar mulheres que passaram pelos mesmos traumas, em 2021, Duda criou, junto com a amiga e advogada Izabella Borges, o Instituto Survivor, no qual mulheres recebem apoio psicológico profissional. “Eu sentia que precisava fazer alguma coisa. Conversando com a Iza, surgiu a ideia para o instituto. Na época, lembrei de algo que meu pai me disse uma vez: ‘Você vai curar os outros no lugar que você foi mais ferida’. E foi realmente assim. Recebi minha cura ajudando outras mulheres”, diz Duda. Atualmente, ela ainda celebra a chance de viver um amor leve e tranquilo ao lado do empresário Eduardo Nunes e faz planos para o futuro: “Casamento e uma casa cheia de filhos”. Veja as fotos do apartamento de Duda Reis aqui.