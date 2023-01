De cantor sertanejo a ex-BBB: Veja os famosos que vão se casar em 2023

Diversas celebridades já começaram o ano com objetivo de se casar e planejar a cerimônia

Com a chegada do Ano Novo, muitos casais já começam a fazer planos futuros e até mesmo pensar em casamento. Isso não é diferente no mundo dos famosos, ainda mais para os casais que já estão noivos e planejando o que farão no grande dia. Confira a seguir famosos que irão casar no ano de 2023 e outros casais que também já estão pensando no matrimônio.

A ex-BBB Hariany Almeida já começou o ano falando na cerimônia. Na última segunda-feira, 2, ela se declarou para seu namorado, o DJ Netto, nas redes sociais e contou um pouco da história do casal, que agora já está pensando em casamento. "Agora, estou aqui, parando para pensar que a gente sempre ficava falando: 'ano que vem vamos casar', e o ano que vem, no caso, chegou! Feliz 2023, o nosso ano, vamos casar esse ano, você tem noção? Que Deus nos blinde porque esse ano vai ser o nosso ano", escreveu.

Ainda no mundo dos ex-BBBs, Paula Amorim, que participou do reality e venceu a 5ª edição do No Limite, também da Globo, e Breno Simões disseram que o casamento seria em 2023. Eles se conheceram na 18ª edição do Big Brother Brasil e estão juntos até hoje. O noivado foi em 2022 e, pouco tempo depois, engravidaram de Theo, seu primeiro filho.

"Planejávamos engravidar depois do casamento, que aconteceria esse ano. Então, por mais que a gente já falasse sobre ter filhos, a ordem não era bem essa", disse Paula, em conversa com o Gshow feita no ano passado. "O casamento ficou para o ano que vem, depois que o Theo nascer. Planejar um casamento é uma tarefa que exige atenção e pode ser um pouco estressante também", completou a ex-BBB, na época. Theo nasceu em 16 de junho de 2022.

A influenciadora Graciele Lacerda também entra para o time de noivas em 2023. Em uma conversa com os seguidores, ela disse que começaria os preparativos para a cerimônia com Zezé Di Camargo neste ano. "É verdade que vocês vão se casar este ano? Te admiro demais", perguntou um fã, através do Instagram. "Mentira. Vou começar os preparativos ano que vem", respondeu ela.

NOIVOS EM 2023

Apesar de ainda não terem especificado uma data, outros casais de celebridades ficaram noivos recentemente. A atriz Larissa Manoela foi pedida em casamento por André Luiz Frambach em 19 de dezembro, em uma viagem a Fernando de Noronha. O pedido veio pouco tempo após os dois começarem a namorar e gerou burburinho nas redes sociais e na família da artista.

Silvana, a mãe da atriz, deixou de seguir a filha nas redes sociais e afirmou que sempre foi "muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada", sem citar diretamente o noivado da filha.

Além de Larissa, a atriz Caroline Dallarosa também ficou noiva. O pedido aconteceu no mesmo dia em que o da ex-estrela de Carrossel e as amigas comemoraram o fato nas redes. "Que esse ano seja muito abençoado para todos porque eu vou casar! Tem maluco pra tudo. Te amo, te amo e te amo", escreveu Dallarosa.

"Noivas no mesmo dia! Quer mais sintonia que Isaminda [fazendo referência as personagens das duas na novela Além da Ilusão]? Te amo. As bests noivas. De Pedra e Cal", celebrou Larissa, na publicação da amiga, que mostrava sua mão com o anel de noivado.

Internacionalmente, alguns famosos também ficaram noivos e devem casar em breve. Esse é o caso de Megan Fox e Machine Gun Kelly. O casal anunciou o noivado em janeiro do ano passado, e causou polêmicas ao dizer que chegaram a beber sangue um do outro após o tão esperado sim.

Além deles, a cantora Perrie Edwards também ficou noiva do jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain. Os dois anunciaram o noivado em junho do ano passado e, até o momento, também não têm uma data específica para a cerimônia.