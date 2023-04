Paula Amorim se derrete ao mostrar momento fofo do filho: "Quem aguenta"

A ex-BBB Paula Amorim mostrou um momento fofo do filho, Theo, ao comemorar seu décimo mês de vida

Paula Amorim (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de registros encantadores do filho, Theo, que completou 10 meses de vida neste domingo, 16.

Para comemorar mais um mesversário do menino, a ex-BBB organizou uma festa intimista, que contou com muitos balões e docinhos, e mostrou os detalhes na internet.

Ao dividir as fotos e os vídeos, Paula se derreteu ao mostrar Theo, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões (34), batendo palminhas durante o 'parabéns pra você'.

"10 meses do Tetheo. E agora ele já sabe bater palminhas, gente?! Quem aguenta. A comemoração hoje foi com bolo de padaria, bala jujuba, balões e muito amor pra celebrar mais um mês de vida do Theo. Vivaaa!!!", disse a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem com mensagens carinhosas para a família. "Viva o Theo", disse uma internauta. "Muita fofura", escreveu outra. "Que família incrível", falou uma seguidora. "Fofo. Parabéns, príncipe", comentou mais uma.

Confira as fotos e vídeos do mesversário do filho de Paula Amorim:

Novos cliques do filho

Recentemente, Paula Amorim explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques de seu filho, Theo.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta, o menino aparece sorrindo para a mamãe coruja, e ela se derreteu. "Theo sorrindo pra alegrar nossa quarta. Ps.: Não resisti e coloquei uma foto sério também, porque ele tá fofo demais!", disse a ex-BBB.

