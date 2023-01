Larissa Manoela curte o noivo em meio à polêmica com mãe: "Onde a felicidade faz moradia"

Larissa Manoela e o noivo deixaram de ser seguidos pela mãe da estrela, Silvana

A atriz Larissa Manoela (22) compartilhou em seu perfil no Instagram, na noite desta terça-feira, 03, mais um álbum de fotos de sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos.

Nas imagens ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach (25), ela ignorou a recente polêmica com a mãe, Silvana (51).

"Onde a felicidade faz moradia. Obrigada pelo dia repleto de aventuras! Sempre uma delícia desfrutar de bons momentos", disse a atriz na legenda das fotos feitas em um parque de diversões.

Por meio de comentários, André também falou do passeio: "Dia mais que especial nesse parque incrível. É claro também que as companhias fazem toda a diferença".

Recentemente, a mãe da atriz deixou de seguir a filha e o genro nas redes sociais. Em entrevista ao portal Na Telinha, ela explicou o unfollow.

"Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com 'síndrome do ninho vazio', tampouco com as nossas 'vindas para Orlando'. Realmente sempre vivi momentos pessoais com a Larissa pelo fato dela ter iniciado a carreira artística muito nova, com apenas quatro anos. Essa 'vivência', creio que ainda se faça necessária, porque além de mãe, que convenhamos, esse papel independe da idade, sou empresária e sócia da mesma", disse Silvana.

"Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança", finalizou.

