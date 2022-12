Bruna Hamú celebra seu casamento com Leonardo Feltrim

Bruna Hamú e Leonardo Feltrim se casam em cerimônia romântica poucos dias após o casamento no civil

A atriz Bruna Hamú se casou com Leonardo Feltrim na tarde desta sexta-feira, 9, em uma cerimônia romântica. A celebração religiosa aconteceu com vista para área verde e com decoração repleta de flores.

O casamento aconteceu poucos dias após a união no civil, que aconteceu no dia 2 de dezembro.

Bruna e Leonardo transmitiram o casamento por meio de uma live no Instagram. Nos comentários do vídeo, os fãs elogiaram a celebração. “Toda honra e toda glória pela união de vocês”, disse um seguidor. “Muitas felicidades pros dois”, comentou outro. “Que Deus abençoe”, declarou mais um.

Vale lembrar que Bruna Hamú já é mãe de Julio, de cinco anos, fruto do relacionamento com o empresário Diego Moregola.

Assista ao vídeo do casamento: