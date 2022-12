Bruna Hamú se casa no civil com Leonardo Feltrim e mostra as fotos

A atriz Bruna Hamú está oficialmente casada com Leonardo Feltrim: 'Perante a lei dos homens'

A atriz Bruna Hamú celebrou o seu casamento no civil com Leonardo Feltrim. Os dois assinaram os papeis da união em um cartório e registraram o momento especial nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 2, a artista compartilhou um álbum de fotos do dia especial feitas pelo fotógrafo Allison Valentim. Os dois apareceram com looks brancos na ida ao cartório e esbanjaram romantismo após a união civil.

“Oficialmente, perante a lei dos homens: Sr. E Sra. Feltrim”, disseram na legenda do post. Nos comentários, os amigos famosos desejaram felicidades ao casal. Grazie Schmitt disse: “Maravilhosos! Deus abençoe demais”. Karina Bacchi comentou: “Lindos de Jesus! Bençãos e mais bençãos para essa união". Jeniffer Nascimento declarou: “Felicidades”. Guilherme Piva escreveu: “Parabéns! Muitas alegrias para vocês”.

Vale lembrar que os dois vão fazer uma festa de casamento em breve. Bruna Hamú já é mãe de Júlio, de 5 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Veja as fotos do casamento civil de Bruna Hamú: