Zé Neto ironiza polêmica de plágio envolvendo Ana Castela e dupla sertaneja

Em meio à polêmica envolvendo Ana Castela e a dupla Antony e Gabriel, o cantor sertanejo Zé Neto opinou sobre referência utilizada em música

Dupla de Cristiano, Zé Neto se posicionou sobre a polêmica que tem circulado no universo sertanejo, envolvendo Ana Castela e a dupla Antony e Gabriel. No vídeo publicado nesta sexta-feira, 15, o cantor ironizou o possível plágio que gerou a confusão.

A discussão teve início devido a expressão “Ram Tchum” - alusão ao barulho feito por uma caminhonete. Como ambos os artistas possuem uma canção com a mesma referência, os fãs têm trocado acusações sobre quem a usou primeiro e, consequentemente, teve a música plagiada.

Zé Neto, indiretamente, afirmou que a motivação da confusão é desnecessária. De acordo com ele, enquanto as pessoas estão brigando para decidir de quem é a autoria da expressão, seu avô já a utilizava há décadas.

"É o seguinte, se for puxar no histórico, meu finado avô, lá em mil novecentos e bolinha, ele já tinha uma D20 que fazia ‘ram tchum’, então a composição acho que é dele. Vai precisar pesquisar bem isso, porque o que que acontece, tem um monte de caminhonete fazendo ‘ram tchum’, aí tem que pagar direitos autorais, como é que vai funcionar isso aí?”, disse ele, brincando.

O cantor também saiu em defesa de Ana Castela e da dupla composta por Antony e Gabriel. "Agora falando sério, Ana Castela, artista consolidada, Antony e Gabriel, preciso nem falar, os meninos consolidados também... Por causa de uma música, negócio de 'ram tchum' aí, vai arrumar briga. Vocês estão arrumando rolo pra cabeça dos outros", opinou.

Sobre esse "ram tchum" estamos igual o Zé Neto 😂 pic.twitter.com/H2dC60Ymz8 — presepadinhas ❤️ (@presertanejas) March 15, 2024

Mãe de Ana Castela sai em defesa da filha

Mãe da cantora Ana Castela, Michele Castela se pronunciou em defesa de sua filha após uma polêmica envolvendo a dupla Antony e Gabriel. Ela gravou um vídeo nas redes sociais para rebater comentários sobre a postura da herdeira em meio à confusão e mandou um recado para o cantor Antony.

Tudo começou quando Ana Castela lançou sua nova música, chamada Ram Tchum, e a canção foi envolvida em uma acusação de plágio. Isso porque a dupla Antony e Gabriel também tem uma canção com a mesma referência. Então, os internautas fizeram comentários sobre o assunto e o cantor se defendeu dizendo que sua música foi lançada antes da canção de Castela e que não existiu plágio. Ana também se pronunciou dizendo que tentou entrar em contato com a dupla, mas não conseguiu.

Com toda a repercussão, a mãe de Ana Castela decidiu dar sua opinião. Nas redes sociais, ela contou que é fã da dupla Antony e Gabriel e defendeu a postura de sua filha. "Antony, você não está tão chateado, você está aproveitando o seu engajamento em cima do sucesso da Ana, da minha filha, porque também está te dando engajamento. Que legal, torço por vocês. Mas mexeu com a minha filha, eu venho aqui falar. Então eu só quero te falar uma coisa, a tua esposa ter falado da minha filha. ‘Ah, ela não falou nada com nada’. Pois é, uma menina de 20 anos. Você tem um filho, Antony, é um neném, uma criança, que vai crescer, que vai enfrentar, ensine o seu filho a ser forte, porque o mundo bate. E mexeu com as nossas crias, mexeu com a gente. Isso você pode ter certeza”, disse ela.

E completou: "Outra coisa, ‘ah, eu vi lá, me mandaram’… Meu filho, você viu na mesma hora que ela postou. Ela postou e você viu. ‘Ah, mas ela apagou’. Sabe por quê? Pela falta de consideração. Porque ela foi muito educada, eu tenho uma filha muito educada, graças a Deus, eu eduquei muito bem a Ana. Ela foge de briga, de confusão. Ela foi lá toda doce, respondeu vocês. Eu falei: ‘cara, que filha incrível que eu tenho’. E vocês, sabe o fizeram? Não deram a mínima para ela. Por que ela ia deixar lá 24 horas nos stories dela para vocês não responderem um direct, não entrar em contato. A mesma coisa que você disse que ela deveria ter consideração sobre a música, vocês também com ela. Porque vocês são mais velhos e estão lidando com uma menina de 20 anos. É vocês que estão precisando rever algumas coisas, não a minha filha”.