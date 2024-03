Mãe de Ana Castela sai em defesa dela: 'Mexeu com a minha filha'

Mãe de Ana Castela se pronuncia em vídeo sobre a polêmica envolvendo sua filha e a dupla Antony e Gabriel por causa de referência em música

Mãe da cantora Ana Castela, Michele Castela se pronunciou em defesa de sua filha após uma polêmica envolvendo a dupla Antony e Gabriel. Ela gravou um vídeo nas redes sociais para rebater comentários sobre a postura da herdeira em meio à confusão e mandou um recado para o cantor Antony.

Tudo começou quando Ana Castela lançou sua nova música, chamada Ram Tchum, e a canção foi envolvida em uma acusação de plágio. Isso porque a dupla Antony e Gabriel também tem uma canção com a mesma referência. Então, os internautas fizeram comentários sobre o assunto e o cantor se defendeu dizendo que sua música foi lançada antes da canção de Castela e que não existiu plágio. Ana também se pronunciou dizendo que tentou entrar em contato com a dupla, mas não conseguiu.

Com toda a repercussão, a mãe de Ana Castela decidiu dar sua opinião. Nas redes sociais, ela contou que é fã da dupla Antony e Gabriel e defendeu a postura de sua filha. "Antony, você não está tão chateado, você está aproveitando o seu engajamento em cima do sucesso da Ana, da minha filha, porque também está te dando engajamento. Que legal, torço por vocês. Mas mexeu com a minha filha, eu venho aqui falar. Então eu só quero te falar uma coisa, a tua esposa ter falado da minha filha. ‘Ah, ela não falou nada com nada’. Pois é, uma menina de 20 anos. Você tem um filho, Antony, é um neném, uma criança, que vai crescer, que vai enfrentar, ensine o seu filho a ser forte, porque o mundo bate. E mexeu com as nossas crias, mexeu com a gente. Isso você pode ter certeza”, disse ela.

E completou: "Outra coisa, ‘ah, eu vi lá, me mandaram’… Meu filho, você viu na mesma hora que ela postou. Ela postou e você viu. ‘Ah, mas ela apagou’. Sabe por quê? Pela falta de consideração. Porque ela foi muito educada, eu tenho uma filha muito educada, graças a Deus, eu eduquei muito bem a Ana. Ela foge de briga, de confusão. Ela foi lá toda doce, respondeu vocês. Eu falei: ‘cara, que filha incrível que eu tenho’. E vocês, sabe o fizeram? Não deram a mínima para ela. Por que ela ia deixar lá 24 horas nos stories dela para vocês não responderem um direct, não entrar em contato. A mesma coisa que você disse que ela deveria ter consideração sobre a música, vocês também com ela. Porque vocês são mais velhos e estão lidando com uma menina de 20 anos. É vocês que estão precisando rever algumas coisas, não a minha filha”.

Ana Castela fala sobre a fama

A cantora Ana Castela abriu o coração ao receber sobre a fama em sua vida. Ela contou que ainda não está completamente acostumada a ser famosa, mas está aprendendo a lidar.

"Choro quando tenho que chorar, eu volto e paro com a terapia. Só que assim, eu tenho uma cabeça, isso Deus me deu mesmo, muito forte. Acho que Deus me quis nesse mundo, porque as pessoas são muito ruins e era para eu ter desistido há muito tempo. Se tivesse desistido, eu não estaria aqui onde estou hoje. É Deus, família e a cabeça muito forte para estar aqui. A gente aprende a lidar com certas coisas", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Então, ela comentou sobre o seu sucesso com o público infantil. "É tão legal ver tanta criança do lado da gente. Quando comecei, eu nunca na vida achei que a criança ia ser o meu público. É legal ver que a criança, a mãe e o pai gosta da gente. Eu tenho tudo que eu queria já", afirmou.