Ana Castela desabafa sobre a fama: ‘Choro quando tenho que chorar’

Ana Castela abre o coração ao falar sobre estar acostumada ou não com a vida de famosa: ‘A gente aprende a lidar’

A cantora Ana Castela abriu o coração ao receber sobre a fama em sua vida. Ela contou que ainda não está completamente acostumada a ser famosa, mas está aprendendo a lidar.

"Choro quando tenho que chorar, eu volto e paro com a terapia. Só que assim, eu tenho uma cabeça, isso Deus me deu mesmo, muito forte. Acho que Deus me quis nesse mundo, porque as pessoas são muito ruins e era para eu ter desistido há muito tempo. Se tivesse desistido, eu não estaria aqui onde estou hoje. É Deus, família e a cabeça muito forte para estar aqui. A gente aprende a lidar com certas coisas", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Então, ela comentou sobre o seu sucesso com o público infantil. "É tão legal ver tanta criança do lado da gente. Quando comecei, eu nunca na vida achei que a criança ia ser o meu público. É legal ver que a criança, a mãe e o pai gosta da gente. Eu tenho tudo que eu queria já", afirmou.

Ana Castela fez tratamento no rosto

A cantora Ana Castela surpreendeu seus fãs ao mostrar a mudança na aparência da pele do seu rosto. Ela iniciou um tratamento estético para se livrar da acne que aparecia na região da bochecha e já está vendo resultado.

Sem revelar detalhes do tratamento, a artista apenas mostrou imagens de antes e depois de sua pele. Ela deixou claro que as espinhas já sumiram e agora só ficaram as manchinhas. “Ainda têm algumas manchinhas, mas já já vão sair. Mas, sem espinhas! Aleluia”, escreveu.

A médica responsável pelo tratamento da Ana Castela é a doutora Thais Kauffuman, que contou nos stories do Instagram, sobre a recuperação da pele da cantora. “Em apenas duas semanas já eliminamos o quadro inflamatório. Agora, o segundo passo é tratar as pequenas lesões e hipercromias que o processo inflamatório causa. As acnes da Ana tem como gatilho o uso de maquiagem, que, no caso dela, faz parte de sua rotina artística. Em seu protocolo de tratamento temos uma linha de produtos personalizados para skin care e uma rotina de procedimentos específicos em cabine com tecnologias. Assim, vamos mantendo a pele dela sempre saudável e livre das indesejadas acnes. Esse rosto perfeito merece uma pele linda”, disse ela.