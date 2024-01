Ana Castela mostra antes e depois do seu rosto ao iniciar tratamento

Sucesso na música sertaneja, Ana Castela mostra a mudança na aparência e sua pele do rosto com imagens de antes e depois

A cantora Ana Castela surpreendeu seus fãs ao mostrar a mudança na aparência da pele do seu rosto. Ela iniciou um tratamento estético para se livrar da acne que aparecia na região da bochecha e já está vendo resultado.

Sem revelar detalhes do tratamento, a artista apenas mostrou imagens de antes e depois de sua pele. Ela deixou claro que as espinhas já sumiram e agora só ficaram as manchinhas. “Ainda têm algumas manchinhas, mas já já vão sair. Mas, sem espinhas! Aleluia”, escreveu.

A médica responsável pelo tratamento da Ana Castela é a doutora Thais Kauffuman, que contou nos stories do Instagram, sobre a recuperação da pele da cantora. “Em apenas duas semanas já eliminamos o quadro inflamatório. Agora, o segundo passo é tratar as pequenas lesões e hipercromias que o processo inflamatório causa. As acnes da Ana tem como gatilho o uso de maquiagem, que, no caso dela, faz parte de sua rotina artística. Em seu protocolo de tratamento temos uma linha de produtos personalizados para skin care e uma rotina de procedimentos específicos em cabine com tecnologias. Assim, vamos mantendo a pele dela sempre saudável e livre das indesejadas acnes. Esse rosto perfeito merece uma pele linda”, disse ela.

O motivo da separação de Ana Castela e Gustavo Mioto

O anúncio do fim do namoro dos cantores Gustavo Mioto e Ana Castela pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 15. Os dois confirmaram a separação apenas alguns meses após reatarem o relacionamento. Com o término, os dois confirmaram o motivo da separação: eles estão em momentos diferentes de suas vidas.

Em seu post, Ana Castela deixou claro que não aconteceu traição ou qualquer problema no relacionamento deles. Ela contou que eles se separaram porque não estão no mesmo momento da vida. “Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, disse ela, que ainda elogiou o ex-namorado. "O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”.

Por sua vez, Mioto confirmou o motivo da separação. "Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente", disse ele, que também falou sobre a ex. “Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso”.